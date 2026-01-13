El hijo de José “Cheíto” Cruz podría jugar con Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol
Trei Cruz, quien también es nieto del exjugador “Cheo” Cruz, nació en Toronto, mientras su padre jugaba para los Blue Jays
13 de enero de 2026 - 6:31 PM
13 de enero de 2026 - 6:31 PM
Trei Cruz, quien es hijo del expatrullero José “Cheíto” Cruz y nieto del exjardinero “Cheo” Cruz, podría formar parte del seleccionado de Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
De acuerdo a MLB.com, el dirigente de Canadá, Ernie Whitt, dijo que Trei ha expresado interés en jugar con la escuadra de este país.
Canadá, de hecho, estará en Puerto Rico para la primera ronda del Clásico en el Estadio Hiram Bithorn desde el 6 de marzo.
Trei nació en Canadá mientras su padre era parte de los Blue Jays de Toronto desde la temporada del 1997 a la del 2002.
Su abuelo Cheo Cruz, natural de Arroyo, también fue una figura destacada en las Grandes Ligas.
One of Houston’s great baseball families: Astros icon Jose Cruz at Minute Maid Park with his grandsons, 11-year-old Diego, Antonio (far left), who wrapped up playing with @RiceBaseball, and Trei, who’s an infielder in the @tigers system. @TheAntonio22 @CruzTrei pic.twitter.com/FxMZ1dmhtF— Mark Berman (@MarkBerman_) October 20, 2022
Trei, de 6′1″ de estatura y de 27 años, está protegido en el róster de 40 peloteros de los Tigers de Detroit.
En 2025 dividió su participación entre Doble A y Triple A. Tuvo una productiva temporada. En 127 juegos bateó .279 con 13 jonrones, 66 remolcadas y 95 anotadas. Tuvo un porcentaje en base de .411 y OPS de .867. Recibió 102 boletos gratis y se robó 17 bases.
Trei es un jugador versátil que puede defender el jardín central y el campocorto.
Aquí en la liga invernal de Puerto Rico militó con los Leones de Ponce en las campañas 2022-23 y 2023-24. Representó a Puerto Rico en la Serie del Caribe de 2024 al unirse a los Criollos de Caguas como refuerzo. Luego fue canjeado a los Criollos. No jugó esta temporada.
Hijo de boricua, Trei también puede jugar con Puerto Rico en el Clásico, pero no ha sido considerado para ser parte de la escuadra, según ha trascendido.
Su padre Cheíto Cruz sí vistió el uniforme de Puerto Rico en la primera edición del evento en 2006 en el Bithorn, donde se celebraron las primeras dos rondas.
En tanto, la novena de Canadá presentará a varios jugadores con experiencia en las Grandes Ligas en el certamen mundialista.
La gran baja es la del inicialista de los campeones Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, por razones personales, según informó la prensa canadiense en pasados días.
Freeman jugó en las ediciones de 2017 y 2023.
El relevista Jordan Romano tampoco jugará en el torneo.
Canadá sí espera contar con los hermanos Josh y Bo Naylor, Tyler O’Neill, Denzel Clarke, Jameson Taillon, Edouard Julien, Abraham Toro y Otto López, entre otros.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: