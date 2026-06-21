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Elmer Rodríguez cae ante Cincinnati en su regreso a la rotación de los Yankees

El derecho puertorriqueño permitió tres carreras en cuatro entradas de labor ante los Reds

21 de junio de 2026 - 7:42 PM

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Elmer Rodriguez cargó con la derrota tras permitir tres carreras en cuatro episodios ante los Reds de Cincinnati. (Noah K. Murray)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El prospecto puertorriqueño Elmer Rodríguez regresó este domingo al montículo de los Yankees de Nueva York, un día después de ser ascendido nuevamente al equipo grande.

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El derecho trabajó cuatro entradas ante los Reds de Cincinnati, pero cargó con la derrota tras permitir tres carreras, todas impulsadas por un cuadrangular de Tyler Stephenson con dos corredores en base.

El derecho fue subido al roster para otorgar un día adicional de descanso a los abridores del conjunto neoyorquino, que afronta una gira de 16 juegos consecutivos, según explicó el dirigente Aaron Boone. En principio, el abridor programado para este domingo era Gerrit Cole, quien ahora realizará su salida este lunes.

Rodríguez cargó con la derrota, su segunda de la temporada. Fue su quinta aparición del año y la primera desde el 17 de mayo. Ahora presenta marca de 0-2 con efectividad de 4.76.

El lanzador otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro bateadores.

Su mayor complicación llegó en la cuarta entrada. Abrió el episodio con una base por bolas en cuatro lanzamientos a Nathaniel Lowe. Luego retiró en fila a Spencer Steer y Eugenio Suárez por la vía del ponche, pero permitió un sencillo a Noelvi Marte en conteo de 2-0.

Con corredores en las esquinas, Stephenson se colocó en cuenta de 3-1 y castigó una recta de 96 millas en la zona de strike con un cuadrangular que definió el daño.

Rodríguez cerró la entrada retirando al boricua Edwin Arroyo, quien terminó el juego de 3-0 con una base por bolas.

Por los Yankees, el relevista puertorriqueño Fernando Cruz lanzó dos tercios de entrada de forma limpia.

A nivel colectivo, Nueva York robó seis bases, pero bateó de 9-0 con corredores en posición de anotar.

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Yankees de Nueva YorkElmer RodríguezGrandes LigasReds de CincinnatiBéisbolBoricuas en Grandes Ligas
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