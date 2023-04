El muchacho dio entrevista a algunos medios luciendo una gorra inmaculada de los Angels de Los Ángeles y los ojos brillando con el intenso fulgor del futuro. El sueño de todo niño que alguna vez jugó béisbol era, para él, una realidad: había firmado un contrato para jugar a nivel profesional.

“Queda mucho camino por recorrer, muchas jugadas por hacer, muchos corredores por sacar en la segunda, pero sobre todo queda mucho por aprender para ser mejor en lo que tanto amo, que es jugar a la pelota”, dijo Lucas Torres Vázquez, entonces de 17 años, al diario Primera Hora, el 15 de julio de 2021, tras firmar con los Angels.

Unos días después, viajó al complejo de los Angels, en Arizona. Allí debía comenzar la ruta, ardua, de perspectivas muy inciertas, a través de los distintos niveles del béisbol organizado al cabo de la cual, contando con que hubiera salud, disciplina y no pocas veces alguna suerte, podría haber llegado a las Grandes Ligas.

Los que lo habían visto desde niño bateando con potencia, exhibiendo un brazo de cañón, llegándole a rolas imposibles en Cayey, donde se crió, sabían que para él ninguna meta era imposible.

“Era un superdotado”, dijo el papá de otro niño que jugó todos los de pequeñas junto o en contra de Torres Vázquez.

La carrera de béisbol de Torres Vázquez terminó antes de comenzar, por razones que muy pocas personas comprenden. El 20 de agosto, los Angels lo asignaron a su equipo de novatos, en Arizona. Tres días después, fue colocado en una lista de “inactividad” temporera. Por razones que no se conocen regresó a Puerto Rico, sin haber jugado ni un solo partido. Jamás volvió a Arizona. Los Angels lo licenciaron poco después. No jugó ni un partido como profesional. Tras haber alcanzado el sueño, renunció así porque sí .

No se supo más de él hasta que, en la madrugada del miércoles, fue arrestado en Cayey por cargos vinculados a dos asesinatos. “Nos sorprendió a todos”, dijo un miembro los Toritos de Cayey, el equipo de la Doble A al que Torres Vázquez, ahora de 19 años, se integró en enero de este año.

El Nuevo Día habló con personas que lo conocen a él, y a su familia, desde niño y que siguieron su trayectoria desde que empezó a despuntar. Nadie se explica por qué, después de los sacrificios de toda la vida para ser un pelotero profesional, simplemente abandonó al deporte.

El padre del excompañero de equipo de Torres Vázquez, recordó que era muy talentoso y que en el parque lo seguían siempre su mamá y su abuelo. Pero también se sabía que venía “de un ambiente complicado” del que sus entrenadores se veían precisados a intentar protegerlo.

“Había preocupación con su ambiente. Había papás y coaches trabajan para que no le pasara nada. No solo porque era buen pelotero y tenía un potencial extraordinario, sino también porque era (un muchacho) bueno”, dijo el entrevistado, quien prefirió que no se revele su identidad por lo delicado de la situación.

Torres Vázquez viene de una familia de peloteros. Su abuelo paterno y su padre fueron ambos lanzadores de Doble A. Un tío jugó a nivel profesional.

Pero, a la misma vez, las actividades criminales no eran tampoco ajenas a su familia, sobre todo en el lado paterno. Su padre, el exlanzador de Doble A Aarón Torres Mora, de 39 años, fue acusado en marzo del 2008 de un asesinato en primer grado por el que todavía extingue sentencia, según confirmó el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

A pesar de estas dificultades, Torres Mora continuó su desarrollo como pelotero. En el 2021, los Angels lo llevaron a la MLB Draft League, a la que son invitados prospectos de todo Estados Unidos para que puedan exhibir sus talentos.

En una ficha que se le hizo durante esa liga, los cazatalentos reportaron que tiraba a 97 millas por hora, una velocidad excepcional para su edad. Se le consideraba entonces el quinto mejor prospecto de Puerto Rico y el 191 a nivel de Estados Unidos.

El joven mantuvo comunicación con los Angels, pero no fue escogido en el sorteo de novatos. Dijo entonces que el equipo no lo escogió porque prefería lanzadores. En círculos de béisbol se comentaba que fue por dudas sobre su “entorno”.

“Se veía que era un muchacho que no tenía quién lo guiara”, dijo un conocedor de la trayectoria de Torres Vázquez.

Los Ángeles le ofreció, no obstante, un contrato fuera del sorteo, que Torres Vázquez aceptó a pesar de que el dinero era menos que en el sorteo y de que tenía ofertas de beca en el colegio Miami Dade, de Florida, donde se han desarrollado muchos peloteros de grandes ligas y de la Universidad del Estado de Alabama.

Tras abandonar el equipo en Arizona, regresó a Cayey. Según la Policía, desde entonces se involucró en actividades delictivas como parte de la pandilla “Greyskull” del residencial Jardines de Montellano, en Cayey, Los asesinatos que se le imputan junto a otras cuatro personas ocurrieron en el 2022: Pedro Gabriel “El Piloto” Rosa Castro en agosto y Benjamin “Choki” Hernández Pereira en octubre.

A finales de 2022, Torres Vázquez dio un paso que indicaba que quizás estaba interesado en resucitar su carrera en el béisbol: solicitó los permisos que necesitaba para jugar en la liga Doble A tras haber firmado un contrato profesional.

Firmó con los Toritos de Cayey, con los que debutó este año. Aunque un miembro del equipo lo describió como “el más temprano que llegaba a las prácticas y el más que quería jugar y ganar”, había dejado de ser el súper prospecto de apenas dos años atrás. Jugó en cuatro de los diez partidos que han disputado los Toritos, en los que dio apenas un hit en 11 turnos.

Su suerte dejó muy tristes a los que lo conocieron. “Cuando leí lo que leí, me dio mucha pena. Mi mente se fue atrás, a los tiempos en que jugábamos todos juntos… me hubiera gustado leer algo positivo de él, no lo que leí hoy”, dijo un conocido.