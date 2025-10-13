Opinión
Feriados
13 de octubre de 2025
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece Santos Alomar, pilar del béisbol puertorriqueño y patriarca de una dinastía deportiva

El exjugador de Grandes Ligas y padre de Roberto y Sandy Alomar, dejó un legado duradero como pelotero, dirigente y mentor

13 de octubre de 2025 - 12:28 PM

Santos Alomar, padre (al centro) posa con sus dos hijos: Sandy y Roberto. (timothy garrity)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El béisbol puertorriqueño está de luto tras el fallecimiento este lunes de Santos Alomar, padre, exjugador de Grandes Ligas y progenitor de los también peloteros Roberto Alomar y Sandy Alomar, dos de los nombres más reconocidos del deporte nacional.

La información fue confirmada por el historiador y amigo de la familia, Jossie Alvarado. También por la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Alomar, nacido en Salinas en 1943, debutó en las Mayores en 1964 con los Brewers de Milwaukee, marcando el inicio de una carrera que se extendió por más de una década en el mejor béisbol del mundo. A lo largo de su trayectoria, vistió los uniformes de los Braves de Atlanta, Mets de Nueva York, White Sox de Chicago, Angels de California, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas.

Tras su retiro como jugador, aportó al deporte como coach de MLB, donde trabajó con los Cubs de Chicago, Rockies de Colorado y Padres de San Diego. Su conocimiento del juego y su liderazgo lo convirtieron en una figura respetada en los camerinos y una influencia determinante en la formación de sus hijos, quienes también alcanzaron carreras exitosas en las Mayores.

En Puerto Rico, Alomar dejó una huella significativa como dirigente del béisbol invernal y en el ámbito internacional.

Un jovencito Sandy Alomar Jr., a la izquierda, junto a su padre Santos y su hermano Roberto.Sandy Alomar Jr. firmó como novato con los Padres de San Diego en 1983.Alomar Jr. junto a su compatriota Francisco Lindor.
1 / 14 | Reyes de la Receptoría: Sandy Alomar Jr. y una carrera de grandes momentos. Un jovencito Sandy Alomar Jr., a la izquierda, junto a su padre Santos y su hermano Roberto. - timothy garrity

En 2003, estuvo al mando del primer Equipo Nacional compuesto por peloteros profesionales en una competencia avalada por la federación internacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del béisbol boricua.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
