Francisco Lindor: “Esto duele más de lo que muchos imaginan”

Francisco Lindor acudió a su cuenta de Instagram para expresarse por primera vez desde que este jueves se oficializó su ausencia en el roster de Puerto Rico para el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

Lindor quedó fuera del “Team Rubio” debido a la falta de una póliza de seguro que cubriera su contrato millonario con los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas. Su acuerdo -que supera los $30 millones en 2026- no fue asegurado, luego de que el campocorto se sometiera a una cirugía menor de un codo en octubre pasado.

“Lo siento profundamente por los fanáticos de Puerto Rico. Esto duele más de lo que muchos imaginan. Como atleta, no hay mayor orgullo que representar a tu país, y no poder hacerlo deja un vacío en mi corazón”, escribió primeramente.

Luego agregó en su escrito: “Aun así, siempre seré Team Rubio, y estaré con él aunque sea de lejos. Este es el momento de apoyar a los que sí estarán ahí, porque al final se trata del nombre que va delante de la camisa. Puerto Rico siempre irá en mi pecho. Te quiero mucho (Puerto Rico)”, prosiguió.

Mensaje de Lindor en su cuenta de Instagram. (Instagram)

Lindor estuvo presente en las últimas dos ediciones del torneo mundialista en 2017 y 2023. Fue el capitán del equipo en la pasada edición.

La Federación de Béisbol local informó que estuvo hasta el último momento en gestiones de conseguir la póliza de Lindor, pero al final no se concretó.

Carlos Correa y Javier Báez también serán otros grandes ausentes en el elenco de Puerto Rico, que albergará la primera ronda del Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn desde el próximo 6 de marzo.