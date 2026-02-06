Roster listo: así va Puerto Rico al Clásico Mundial de Béisbol 2026

Al fin terminaron las especulaciones, la suma y resta de jugadores, y las conversaciones con Major League Baseball (MLB) para buscar la aprobación de uno que otro pelotero.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico y el propio MLB dieron a conocer este jueves los 30 integrantes del equipo boricua que se tirará al terreno para la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol a partir del 6 de marzo, y tras las varias noticias desagradables desde el pasado fin de semana hasta el mismo jueves, con la confirmación de que Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez no jugarán, no hubo espacio para más sorpresas.

En esa fecha, Puerto Rico tendrá su primer desafío frente a la selección de Colombia, como parte de la acción del Grupo A que tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, y en el que también jugarán Canadá, Cuba y Panamá.

Correa y Lindor no serán parte del conjunto puertorriqueño ante la falta de una póliza de seguro, mientras que Báez salió positivo a una prueba de dopaje en la edición de 2023.

Sí hay un elemento novedoso respecto al nombre del lanzador Jorge López, ya que no aparecía contemplado en reportes recientes entre los serpentineros que aparentemente eran interesados.

Como se esperaba fueron anunciados los receptores Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez, junto con los jugadores de cuadro Nolan Arenado, Emmanuel Rivera, Willi Castro, Edwin Arroyo, Luis Vázquez y Darell Hernaiz.

Como jardineros fueron incluidos Heliot Ramos, Matthew Lugo, Bryan Torres, Carlos Cortés, Eddie Rosario y MJ Meléndez, este último un jugador que también puede desempeñarse como receptor aunque en el pasado Clásico debutó con el uniforme boricua como guardabosque.

El roster de Puerto Rico, como se esperaba, incluyó a 14 jugadores de posición y 16 lanzadores. Los 16 pitchers serán Seth Lugo, Elmer Rodríguez-Cruz, José de León, Eduardo Rivera, Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Jovani Morán, Yacksel Ríos, Luis Quiñones, Rico García, José Espada, Ángel Reyes, Raymond Burgos, Gabriel Rodríguez y Ricardo Vélez.

Como se había adelantado también por la FBPR, el iniciador José Berríos no estará disponible en la primera ronda pero recibió un permiso para lanzar en caso de que Puerto Rico adelante a la segunda ronda a jugarse en Houston. Berríos encabeza una lista de tres lanzadores en reserva, junto a Alexis Rivera, hermano de “Sugar”, y a Jonathan Bermúdez.

Para Lugo esta será su segunda oportunidad con el uniforme de Puerto Rico luego de debutar en 2017 con el llamado ‘Team Rubio’ original.

Junto a Rodríguez-Cruz, De León y el zurdo Eduardo Rivera, figuran como los candidatos de la rotación para abrir los cuatro juegos de la ronda inicial en el Bithorn.

El bullpen, la gran fortaleza

A pesar de las bajas importantes y notables entre los jugadores de posición con la ausencia de Correa, Lindor y Báez, Puerto Rico luce con fortaleza en cuanto a su bullpen, en términos de profundidad pero también de experiencia con las figuras de Edwin Díaz, taponero de los Dodgers de Los Ángeles que viene de firmar un jugoso contrato por tres temporadas y $69 millones en el periodo muerto de Grandes Ligas.

El Clásico 2026 puede ser una oportunidad para reivindicarse, no por una mala actuación en su pasada aparición en estos torneos, sino por el mal recuerdo de cómo terminó la edición 2023. En aquella ocasión, jugándose en el loanDepot Park de Miami, Díaz se lastimó severamente la rodilla derecha, irónicamente no en medio del juego, sino en la celebración junto a sus compañeros del equipo puertorriqueño tras dar los tres outs que pusieron cierre al último juego de la primera ronda contra República Dominicana.

La celebración quedó empañada en ese momento y luego Puerto Rico quedaría eliminado en su siguiente compromiso, al perder contra México en cuartos de final.

De hecho, Díaz fue uno de los nombres que estuvo en duda para este próximo Clásico pero finalmente recibió permiso de los Dodgers y no tuvo inconvenientes con el seguro, como sí tuvieron otros jugadores.

El torneo contará con la participación de 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco cada uno. Los dos mejores equipos de cada grupo adelantan a cuartos de final. Los dos que clasifiquen del Grupo A en Puerto Rico, disputarán esa segunda ronda en el Daikin Park de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Allí en Houston jugarán la ronda preliminar Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Aun con notables bajas, Puerto Rico debe aspirar a uno de los dos pases en cuartos de final. En el papel, Canadá podría ser el otro aspirante. Colombia ha ido de menos a más en sus dos presentaciones previas en estos Clásicos.

En el Grupo B Estados Unidos no debe tener problemas con adelantar, y México e Italia deberían disputar el segundo boleto.

Aparte de Sugar Díaz, Puerto Rico contará con un relevo de lujo pues además tiene a Cruz, relevista de los Yankees de Nueva York.

En general Puerto Rico tendrá a 17 debutantes en un Clásico Mundial, más de la mitad del total de 30 jugadores del roster. Esto sin contar que para efectos de Puerto Rico, serán 18 las caras nuevas con Arenado, que antes jugó por Estados Unidos en dos ediciones.

Los boricuas intentarán compensar la baja de Correa, Lindor y Báez con la experiencia de Arenado y de Castro, jugadores de alto perfil en las Mayores, junto con Emmanuel Rivera, en combinación con caras jóvenes como las de Hernaiz y el prospecto de liga menor Edwin Arroyo.

Roster de Puerto Rico

Lanzadores

Elmer Rodríguez-Cruz

José de León

Seth Lugo

Eduardo Rivera*

Edwin Díaz

Fernando Cruz

José Espada

Rico García

Jorge López

Ricardo Vélez

Luis Quiñones

Ángel Reyes

Yacksel Ríos

Jovani Morán*

Eduardo Rivera*

Gabriel Rodríguez*

Receptores

Martín “Machete” Maldonado

Christian Vázquez

Jugadores de cuadro

Nolan Arenado

Willi Castro

Edwin Arroyo

Darell Hernaiz

Emmanuel Rivera

Luis Vázquez

Jardineros

Heliot Ramos

Carlos Cortés

Matthew Lugo

MJ Meléndez

Eddie Rosario

Bryan Torres

Reservas

José Berríos

Alexis Díaz

Jonathan Bermúdez*