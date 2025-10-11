Inician los Angels conversaciones con el dominicano Albert Pujols para el puesto de dirigente

Anaheim, California - Albert Pujols se ha reunido con los Angels de Los Ángeles para analizar su posible regreso al banquillo como su próximo dirigente, informó el viernes a The Associated Press una persona con conocimiento del encuentro.

La persona habló bajo condición de anonimato porque los Angels no están revelando detalles de su búsqueda de un sucesor de Ron Washington, a quien no se renovó el convenio después de dos temporadas.

Pujols se reunió con el gerente general Perry Minasian en San Luis, y el icónico toletero parece ser el principal candidato para asumir el mando de los Angels en lo que sería su primer trabajo de coach en las Mayores.

El propietario de los Angels, Arte Moreno, ha mantenido su aprecio por Pujols, quien jugó como primera base y bateador designado con los Angels desde 2012 hasta 2021. En aquel entonces, Moreno lo firmó procedente de los Cardinals de San Luis con un contrato de agente libre de $254 millones, justo después de ganar su segunda Serie Mundial con ellos.

Pujols se retiró después de la temporada de 2022. Su carrera de 22 años como pelotero incluyó 703 jonrones y 2,218 carreras impulsadas, junto con tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y dos anillos de la Serie Mundial ganados en San Luis.

El puertorriqueño Yadier Molina y Albert Pujols fueron compañeros cuando ganaron las Series Mundiales de 2006 y 2011, y jugaron juntos una vez más en 2022 antes de retirarse. (Ramón “Tonito” Zayas)

El contrato de Pujols con los Angels incluía un acuerdo de servicios personales después de que terminara su carrera como pelotero. Y Pujols, de 45 años, ha sido un instructor en los recesos entre campañas dentro de la organización de los Angels durante los últimos tres años.

Desde su retiro, Pujols se ha puesto el uniforme de los Angels y ha trabajado con los jugadores en cada uno de sus últimos tres entrenamientos de pretemporada. También ha entrenado a jugadores en la academia de los Angels en su natal República Dominicana.

Pujols ha dirigido en la liga de invierno dominicana. Tiene previsto desempeñarse como mánager de la República Dominicana en el Clásico Mundial de béisbol el próximo año.

Los Angels están buscando a su quinto dirigente a tiempo completo en ocho temporadas para reemplazar a Washington, quien fue despedido el mes pasado. El mánager de 73 años se perdió la segunda mitad de su segunda temporada al mando mientras se recuperaba de una cirugía de cuádruple desvío coronario.

El piloto interino Ray Montgomery ocupó su lugar.

Los Angels han tenido una agitación regular en su banquillo y nada más que temporadas perdedoras desde la salida de Mike Scioscia después de la temporada de 2018. Ningún piloto ha durado tres años completos desde que terminó la gestión de 19 temporadas de Scioscia.

The Athletic fue el primer medio en informar sobre la reunión de los Angels con Pujols.

Pujols debería comprender plenamente la magnitud del desafío que está emprendiendo: las rachas de Los Ángeles de 10 temporadas consecutivas perdedoras y 11 campañas seguidas sin playoffs son las más largas en las Mayores.

Y ambas comenzaron durante su carrera como jugador.

Pujols en realidad jugó en tres equipos ganadores durante sus primeras cuatro temporadas en Anaheim, y fue un componente clave del último equipo de playoffs de los Angels en 2014 junto a Mike Trout, quien trabajaría bajo las órdenes de su viejo amigo si Pujols es contratado.