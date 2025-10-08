Javier Báez truena el madero y Detroit evita la eliminación ante los Mariners
El boricua pegó jonrón y remolcó cuatro carreras para que los Tigers forzaran un juego decisivo ante Seattle en la Serie Divisional
8 de octubre de 2025 - 6:59 PM
El bayamonés Javier Báez bateó de 4-2 con un cuadrangular y cuatro carreras impulsadas en la victoria este miércoles 9-3 de los Tigers de Detroit ante los Mariners de Seattle, que obligó el juego decisivo en esa Serie Divisional de la Liga Nacional.
La serie está empatada a 2-2 y se define el viernes de regreso a Seattle, en donde los Tigers ganaron el partido de apertura.
El cuadrangular de Báez fue su primero en esta postemporada y lo dio con un corredor en base en una sexta entrada de cuatro carreras de los Tigers para poner el marcador 6-3.
El campocorto boricua también comenzó una importante doble jugada completada en la cuarta entrada. Los Mariners llenaron las bases sin outs y anotaron solamente una carrera, ésta por jugada de selección en la doble matanza.
En la parte baja de la quinta, luego de que los Mariners anotaran una tercera carrera para irse al frente 3-0, Báez produjo la carrera del empate a 3-3 con un sólido sencillo al central que trajo al plato a Jamai Jones.
Riley Greene, de ascendencia boricua, también pegó un cuadrangular por los Tigers en la sexta entrada.
La cuarta carrera impulsada de Báez fue en la octava entrada para colocar el marcador 9-3. La carrera fue producto de una jugada de selección en batazo de Báez por tercera base que facilitó la anotación de Zach McKinstry.
La victoria fue para el relevista Troy Melton, quien completó tres entradas.
El zurdo Gabe Speier, a quien Báez le dio el cuadrangular, cargó con la derrota.
Detroit apenas había bateado .218 en la serie de comodines de la Liga Americana contra los Guardians. Anotó nueve carreras en tres juegos, pero ganaron la serie cuando Cleveland bateó .178.
Y solo anotaron seis carreras en las primeras 28 entradas contra los Mariners antes del rally tardío en el tercer juego.
