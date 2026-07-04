Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Miranda da el salto a la liga mexicana de béisbol

El boricua exgrandesligas reforzará a los Sultanes de Monterrey

4 de julio de 2026 - 1:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Miranda jugó en las Mayores con los Twins de Minnesota. (Matt Krohn)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El jugador de cuadro puertorriqueño José Miranda debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey.

RELACIONADAS

En tres juegos desde su estreno, batea para .182 con dos hits en 11 apariciones en el plato para los Sultanes, cuartos en la Zona Norte con 33-30.

El pasado mayo, Miranda fue dado de baja por los Padres de San Diego pese a batear para .268 con cinco cuadrangulares y 26 carreras empujadas en 28 partidos a nivel Triple A.

El también integrante de los Criollos de Caguas en la pelota invernal, de 27 años, debutó en Grandes Ligas en 2022 con los Twins de Minnesota, seis años después de ser escogido en la segunda ronda del draft de 2016.

En cuatro temporadas no completas en las Mayores, promedió de .263 con 28 jonrones y 133 carreras impulsadas en 298 partidos.

En 2025, solo jugó 12 partidos antes se de ser enviado a las Menores. Para 2026, optó por la agencia libre.

Tags
José MirandaBéisbolMéxicoGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: