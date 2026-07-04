José Miranda da el salto a la liga mexicana de béisbol

El jugador de cuadro puertorriqueño José Miranda debutó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey.

En tres juegos desde su estreno, batea para .182 con dos hits en 11 apariciones en el plato para los Sultanes, cuartos en la Zona Norte con 33-30.

El pasado mayo, Miranda fue dado de baja por los Padres de San Diego pese a batear para .268 con cinco cuadrangulares y 26 carreras empujadas en 28 partidos a nivel Triple A.

El también integrante de los Criollos de Caguas en la pelota invernal, de 27 años, debutó en Grandes Ligas en 2022 con los Twins de Minnesota, seis años después de ser escogido en la segunda ronda del draft de 2016.

En cuatro temporadas no completas en las Mayores, promedió de .263 con 28 jonrones y 133 carreras impulsadas en 298 partidos.