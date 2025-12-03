José Miranda jonronea y los Criollos blanquean a Santurce

Los Criollos de Caguas retomaron la ruta ganadora al pintar de blanco 4-0 a los líderes Cangrejeros de Santurce este martes en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Caguas colocó su marca en 8-11 y ha ganado tres de sus últimos cuatro compromisos, mientras Santurce juega para 13-6 con dos derrotas al hilo.

El derecho Dereck Rodríguez encabezó la actuación monticular de la Yegüita con cinco entradas dominantes, en las que ponchó a dos bateadores y permitió apenas un hit para apuntarse el triunfo.

Completaron el trabajo en relevo Jovani Morán, Luke Taggart, Roel Ramírez y José Espada, quien logró el salvamento. Entre los cinco lanzadores de los Criollos, apenas le permitieron dos imparables a la ofensiva de Santurce.

La primera carrera del juego llegó en el quinto episodio con un doblete del novato Gustavo Meléndez que llevó al plato a Luis Vázquez.

En el sexto capítulo, un sencillo de Nelson Velázquez combinado con un error del lanzador Alexis Díaz sumó dos carreras para Caguas.

La cuarta anotación llegó en la novena entrada mediante un jonrón solitario de José Miranda por el jardín izquierdo.

Daryl Thompson cargó con la derrota al permitir la primera carrera en cinco entradas.

Ponce saca mollero contra Carolina

John Montes, Jacob Berry y Dalton Guthrie se fueron para la calle para guiar a los Leones de Ponce por la ruta ganadora luego de derrotar, 8-4, a los Gigantes de Carolina en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

No fue el mejor partido para el pitcheo del equipo carolinense, que ahora tiene marca de 8-11. Ponce, por su parte, se mantiene sólido en el segundo lugar con un registro de 11-7 con juego y medio de diferencia del tercer lugar que es ocupado por Carolina y Caguas.

Los Leones madrugaron temprano a los Gigantes cuando anotaron dos carreras en la primera oportunidad al bate de su alineación. La primera de ellas llegó cuando su serpentinero Eduardo Rivera realizó un lanzamiento desviado luego de un out y con corredores en las esquinas. La segunda fue producto de un sencillo de Jacob Berry.

El cuadrangular solitario de Montes, ante los envíos de Miguel Ausua, por encima del jardín derecho aumentó la ventaja de Ponce 3-0 en la segunda entrada.

La producción de la novena sureña continuó en un tercer acto en el que el descontrol se apoderó de los serpentineros Ausua y José Cruz, Entre los dos dieron cuatro boletos gratis a la inicial y los Leones hicieron una raya más para el 4-0.

Carolina marcó su primera carrera del partido con un elevado de sacrificio de Johnathan Rodríguez en la quinta entrada. Sin embargo, Ponce recuperó el terreno perdido cuando, en la parte baja, Berry conectó un cuadrangular para poner el partido 5-1.

En la sexta entrada, los Gigantes volvieron a la carga y con un ramillete de tres carreras -producto de un doble de Sabin Ceballos y un sencillo de Abimelec Ortiz- se acercaron a los Leones 5-4.

La octava entrada fue productiva para los Leones luego de anotar tres carreras -con un cuadrangular de dos carreras de Guthrie y un hit de Alex Dickerson- para aumentar su ventaja, 8-4.