Josué Espada y los Astros de Houston deben probarse en agosto

El dirigente boricua de los Astros de Houston, Josué Espada, se ha probado esta temporada en el aspecto profesional. Le toca ahora al equipo probarse en agosto.

Los Astros iniciaron el viernes un duro calendario liderando la División Este de la Liga Nacional, pero viendo el margen de ventaja reducirse como un bate partido.

El calendario en agosto incluye la actual serie ante los Yankees de Nueva York, seguida por otra ante los calientes Red Sox de Boston, del dirigente cagüeño Alex Cora, y quienes barrieron a los Astros en los primeros días del mes.

Y en el camino se encontrarán con los Tigers de Detroit, líderes de la División Este de la Liga Americana, dirigidos por AJ Hinch, que como Cora, también tiene vínculos con los Astros a los que llevó al título en 2017.

Mirando adelante, Espada apela al juego defensivo, a que los abridores y relevistas le den al equipo oportunidades, y a que la ofensiva que ahora lidera Carlos Correa produzca.

“Es un agosto en que tenemos que jugar nuestro mejor béisbol ante estos equipos buenos para salir adelante”, dijo.

El liderato de los Astros llegó a ser hace un mes, de seis juegos y medio de ventaja.

Los Mariners de Seattle (64-53) se han acercado peligrosamente a un juego y medio al tiempo en que los Astros (65-51) han jugado para 10-18 en el último mes, en que han ganado dos de cinco series en ese periodo. El viernes en la noche se impusieron 3-2 en 10 entradas a los Yankees con sencillo del bate de Correa para impulsar la carrera decisiva.

Pero, en el último mes, los Astros han sido barridos en series por los Guardians de Cleveland, los Red Sox y los Athletics, siendo la de estos últimos una de cuatro juegos.

Los Rangers de Texas (60-57) también se han acercado al liderato de los Astros.

La producción de carreras ha sido un problema para los Astros en el último mes. En la barrida ante los Athletics, los Astros produjeron solo siete carreras en cuatro juegos. Y ante los Red Sox hicieron cinco carreras en tres juegos.

Espada confía en que las adquisiciones que hizo el equipo, encabezadas por el regreso del santaisabelino Correa, ayuden a pasar agosto y preservar la ventaja en septiembre hacia la postemporada.

“Me siento que tenemos el equipo para hacer el empuje en el mes y medio que nos queda de temporada”, apuntó Espada considerando la entrada de jugadores importantes como el cubano Yordan Álvarez.

Espada dijo que Correa ya ha impactado al equipo, como anticipado, en el campo de juego, en el dugout y en el camerino.

“Carlos llegó y es como si no se hubiese ido”, dijo Espada. “Y ha jugado una tercera base como si llevara tiempo ahí”.

Espada también resaltó la llegada desde los Marlins, del bateador zurdo dominicano Jesús Sánchez, al equipo que ha extrañado al cubano Álvarez. Este lleva inactivo desde el 29 de abril por una dolencia en la mano izquierda.

“Al no tener a Yordan, necesitábamos a un bate zurdo, y Jesús ha llegado para eso”, dijo Espada sobre el dominicano de 6’′4” de estatura, con dobles dígitos en cuadrangulares en sus últimas tres temporadas.

Luego de la serie ante Detroit, el calendario podría premiar a Houston porque el mes concluye con series ante los Orioles de Baltimore, los Rockies de Colorado y los Angels de Los Ángeles.

Espada dijo que no pueden bajar la guardia al cerrar el mes.