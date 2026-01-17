Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

J.T. Realmuto se queda en Filadelfia por $45 millones

El receptor estelar renovó con los Phillies por tres años

17 de enero de 2026 - 12:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
J.T. Realmuto lleva cinco años como receptor titular de los Phillies. (Matt Slocum)
Por Ronald Blum

El veterano receptor J.T. Realmuto acordó un contrato de tres años por $45 millones para permanecer con los Phillies de Filadelfia, confirmó el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

RELACIONADAS

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Realmuto puede ganar $5 millones adicionales anualmente en bonificaciones, comentó la persona.

Realmuto, tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, tomó su decisión un mes después de que el bateador designado Kyle Schwarber también eligiera permanecer con los Phillies, acordando un contrato de cinco años por $150 millones.

Realmuto, quien cumplirá 35 años en marzo, bateó para .257 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 134 juegos el año pasado, cuando empató en el primer lugar de las Grandes Ligas con 132 juegos como receptor. Estaba en la última temporada de un contrato de cinco años por $115.5 millones.

Realmuto tiene un promedio de bateo de carrera de .270 con 180 jonrones y 677 carreras impulsadas en 12 temporadas con los Marlins de Miami (2014-18) y los Filis.

Filadelfia también llegó a acuerdos esta temporada baja con el lanzador derecho Brad Keller (22 millones por dos años) y el jardinero cubano Adolis García (10 millones por un año).

Tags
Phillies de PhiladelphiaGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Ronald Blum
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: