La camiseta de Francisco Lindor fue la quinta más vendida en la temporada 2025 de MLB

Shohei Ohtani encabezó las ventas de camisetas de las Grandes Ligas de Béisbol por tercer año consecutivo antes del final de la temporada regular, con Paul Skenes y Cal Raleigh entrando a los mejores 20.

Los mejores siete de la MLB se mantuvieron sin cambios respecto a la lista al final del Juego de las Estrellas.

Ohtani, la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, fue seguido por el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge; el primera base de los Dodgers, Freddie Freeman; el campocorto Mookie Betts; el campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor; el jardinero Juan Soto; y el tercera base de San Francisco, Rafael Devers.

Ohtani es apenas el cuarto jugador en liderar en tres años consecutivos, después de Derek Jeter (2010-12), Judge (2017-19) y Betts (2020-22). La MLB comenzó a registrar las ventas en 2010.

Skenes, quien se perfilaba para ganar el título de efectividad de la Liga Nacional en su segunda temporada con Pittsburgh, quedó en el puesto 18. Raleigh, receptor de Seattle que llegó al viernes liderando las Grandes Ligas con 60 jonrones, se ubicó en el puesto 20. Ninguno de los dos logró entrar en la lista de los 20 mejores al llegar al receso del Juego de las Estrellas.

También terminaron entre los 20 mejores por primera vez el jardinero de Boston, Jarren Durán, en el puesto 13, y el jardinero de los Cubs de Chicago, Pete Crow-Armstrong, en el 16.

El primera base de Filadelfia, Bryce Harper, ascendió dos puestos, al octavo, bajando uno al segunda base de Houston, José Altuve, y al jardinero de San Diego, Fernando Tatis Jr., cada uno.

El jardinero de Atlanta, Ronald Acuña Jr., se ubicó en el puesto 11, seguido por el lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, quien planea retirarse después de la postemporada y terminó entre los 20 mejores por duodécima vez.