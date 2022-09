La Federación de Béisbol de Puerto Rico anda tras la caza de un nuevo gerente general para el equipo que representará a la isla en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, y tiene una lista de cuatro candidatos, luego de que esta semana se diera la renuncia de Eduardo Pérez, y el posterior ofrecimiento de la plaza a Carlos Delgado, quien la rechazó.

Ha trascendido que uno de los candidatos es el exescucha de los Astros de Houston, Joey Solá, responsable de la selección de Carlos Correa en el primer turno del sorteo de novatos de 2012. Solá también trabajó como directivo con los Cangrejeros de Santurce en la liga invernal y, actualmente, es dirigente de las selecciones juveniles de la Federación.

La renuncia de Pérez se produjo por diferencias con la Federación, en específico con su presidente Dr. José Quiles. Según supo El Nuevo Día antes que se produjera su dimisión el lunes, las diferencias se suscitaron cuando el saliente gerente general se enteró que el líder federativo había hecho un compromiso con el receptor Yadier Molina para asegurarle el puesto de dirigente, sin haberlo consultado con Pérez.

Pérez había iniciado las labores propias de su cargo, para el que fue nombrado el 7 de julio por la Federación. Y como parte de su búsqueda de candidatos, se supo que se inclinaba por reclutar como dirigente al actual coach de banca de los Astros de Houston en Grandes Ligas, Josué “Joe” Espada.

“Cuando hablamos con Delgado él estaba claro para lo que era la entrevista, y que íbamos a entrevistar varios candidatos. Creo que tuvimos una conversación demasiado buena. Estuvimos alrededor de dos horas. Básicamente él declinó seguir en el proceso pero seguimos entrevistando personas”, dijo a El Nuevo Día este jueves el director ejecutivo de la Federación de Béisbol, Efraín Williams. “Obviamente es un proceso en el que cada vez que vamos a entrevistar a una persona, tenemos que informarle a la oficina de Major League Baseball (MLB) para que nos den el visto bueno si podemos proceder con la entrevista o no”.

“Es un proceso complicado. Estamos en esas. Seguimos entrevistando personas. Hubiéramos querido que fuera Delgado. Todavía yo considero que Delgado era la persona ideal porque mucha gente no lo sabía, pero él estaba trabajando con Eduardo. Él estaba como su asistente básicamente. Pero él entendió que no era su momento por diferentes razones. Lo respeto y admiro mucho”.

El nombre de Delgado fue el que de inmediato surgió como potencial sustituto de Pérez, y el propio exjugador confirmó el lunes a El Nuevo Día que se reuniría al día siguiente con los directivos de la Federación para escuchar la propuesta formalmente. Esa reunión se dio el martes en la noche, y a la mañana siguiente, el miércoles, Delgado le informó al organismo que no deseaba continuar siendo considerado para el puesto por “diferencias de estilos” en la estructura de trabajo entre MLB y la Federación de Béisbol.

De acuerdo a Williams, ahora son cuatro los candidatos que están bajo consideración, de los cuales ya se le realizó la entrevista a algunos.

“Hay cuatro candidatos, pero hay uno de ellos que aún no ha sido entrevistado porque la oficina de MLB no me ha contestado si puede ser o no, porque no debería estar trabajando con ninguna organización”, dijo el director ejecutivo de la FBPR, sin revelar nombres hasta que no se complete el proceso y alguien sea seleccionado.

“Pero yo le levanté la mano (a MLB) diciéndoles que ellos permitieron a Nelson Cruz, y Nelson Cruz ahora mismo es un jugador activo”.

Williams se refirió al veterano bateador designado dominicano quien está jugando con los Nationals de Washington y fue aprobado ya como gerente general del combinado de República Dominicana para el Clásico de 2023.

“Ante la pregunta que le hice sobre eso, no me han dado respuesta aún”.

Williams no pudo precisar cuándo la Federación podrá hacer un anuncio de quiénes serán el nuevo gerente así como el dirigente y el resto del cuerpo técnico, algo que se suponía hubiera ocurrido este mismo jueves en una conferencia de prensa que tuvo que ser cancelada desde ayer luego de que Delgado optara por no asumir el cargo que le ofrecieron.