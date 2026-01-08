Leones vuelven a triunfar en Carolina y empatan la Semifinal B del béisbol invernal

Carolina - Dalton Guthrie, candidato a Jugador Más Valioso, impulsó dos carreras, incluyendo la del desempate en la séptima, y anotó una para los Leones de Ponce igualar el miércoles la Semifinal B contra los Gigantes de Carolina tras salir airososos, 3-2, en el cuarto partido celebrado el Estadio Roberto Clemente Walker.

El quinto juego de la serie de postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), se escenificará el jueves en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Igualados a 2-2, las victorias de ambas novenas han sido en la carretera.

R.J. Martínez cumplió con una salida de cuatro entradas de un hit y sin anotaciones antes de que el dirigente Edwards Guzmán lo sustituyera por Sandy Gastón para el inicio de la alta del quinto episodio.

Gastón recibió a Matthew Batten con un pelotazo para luego avanzar a la intermedia con toque de sacrificio de Aldemar Burgos.

Guthrie, quien fue superado por Sheld Long Jr. por el premio de Importado del Año, aprovechó el adelanto del corredor para pegar un sencillo remolcador, la primera carrera del partido a favor de los visitantes.

Gastón fue sustituido por Ángel Reyes para sacar los dos outs restantes de los locales.

En el bando ponceño, el abridor Orlando Ortiz- Mayr estuvo intocable por cinco entradas, permitiendo solo un hit en la primera entrada.

En la baja de la sexta, fue relevado por Harold Cortijo, quien fue recibido con un doble de Miguel Pabón. Gabriel Cáncel lo adelantó a la antesala con toque de sacrificio.

Después de un ponche de Yariel Gónzalez y boleto gratis a Johnathan Rodríguez, Cortijo salió de la loma por Brando Kaminer.

Isán Díaz lo madrugó con un sencillo al jardín derecho para los Gigantes empatar el marcador 1-1. Con las bases llenas, Kaminer salió de apuros abanicando a Deniel Ortiz para el tercer out.

Guthrie volvió a responder por los Leones en la alta de la séptima con roletazo al jardín izquierdo contra el zurdo Raymond Burgos que quebró el empate. Batten anotó la carrera luego de un doble y adelanto a tercera gracias a toque de Aldemar Burgos.

Guthrie llegó al plato para la tercera carrera de los Leones tras robarse la segunda y anotar con imparable de Jesmuel Valentín.

Con un out y corredores y primer y segunda base debido a bases por bola otorgadas por Gabriel Rodríguez, el piloto ponceño Andy González trajo al estelar cerrador Andrew Marrero.

Marrero obligó a Johnathan Rodríguez a batear para doble matanza, jugada que acabó con la amenaza de los Gigantes.

Marrero, candidato a Relevista del Año, regresó en la baja de la novena y confrontó problemas. Caminó a Díaz y ortogó imparable a Deniel Ortiz sin outs.

Con corredores en las esquinas, el derecho pudo recomponerse para provocar un batazo de “double play” de Ezequiel Pagán. Jugada permitió a Díaz anotar.

Marrero se apuntó el segundo rescate de la serie con un ponche a Jan Hernández.

Kaminer cargó con la victoria y el perdedor del partido fue Raymond Burgos.

Caguas también empata

Los Criollos de Caguas defendieron su casa y empataron la Semifinal A al dominar con resultado 4-2 a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

La serie se niveló a dos triunfos y representó la primera victoria de Caguas como local en esta semifinal, pautada para un máximo de siete encuentros.

Un sencillo de Onix Vega definió la ventaja definitiva de los Criollos en la parte baja de la sexta entrada. Con la pizarra igualada a dos carreras, Vimael Machín abrió el episodio con sencillo y avanzó a la intermedia tras error del jardinero derecho Rubén Castro.