Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shohei Ohtani y su agente son acusados de sabotear proyecto inmobiliario de $240 millones

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles vuelve a enfrentar una posible batalla legal fuera del terreno de juego

12 de agosto de 2025 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, y su equipo de trabajo enfrentan otra situación fuera del terreno. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un desarrollador y un vendedor de propiedades de Hawái demandaron a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente provocaron su despido de un proyecto inmobiliario de lujo de $240 millones en la codiciada Costa Hapuna de Hawái, para cuyo desarrollo los contrataron.

RELACIONADAS

Según la demanda, presentada el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawái, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y al vendedor Tomoko Matsumoto, antes de exigir a su socio, Kingsbarn Realty Capital, que los retirara del acuerdo.

“Balelo y (Ohtani), quienes se incorporaron a la empresa únicamente por su valor promocional y de marca, explotaron su influencia como celebridades para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin más motivo que su propio interés económico”, afirma la demanda.

La demanda acusa a Ohtani y Balelo de interferencia ilícita y enriquecimiento injusto.

Hayes, desarrollador inmobiliario con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser el agente inmobiliario encargado de la venta de las casas, cuyo valor promedio es de $17.3 millones cada una, afirman que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto inmobiliario en las cercanías.

Un portavoz de la agencia de Balelo, CAA Baseball, declinó hacer comentarios. Los intentos de contactar con funcionarios de Kingsbarn para obtener declaraciones no tuvieron éxito de inmediato.

“Este caso trata sobre abuso de poder”, dice la demanda. “Los demandados utilizaron amenazas y demandas legales infundadas para obligar a un socio comercial a incumplir sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron.

“Los demandados deben rendir cuentas por sus acciones, no amparados por la fama ni por agentes ocultos que actúan con impunidad. Los demandantes presentan esta demanda para exponer la mala conducta de los demandados y garantizar que las reglas del contrato, el trato justo y la responsabilidad se apliquen por igual a todos, sean famosos o no”, lee la demanda.

Tags
Shohei OhtaniDodgers de Los ÁngelesHawaiDemandaBienes Raíces
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: