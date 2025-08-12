Shohei Ohtani y su agente son acusados de sabotear proyecto inmobiliario de $240 millones
La estrella de los Dodgers de Los Ángeles vuelve a enfrentar una posible batalla legal fuera del terreno de juego
12 de agosto de 2025 - 1:23 PM
Un desarrollador y un vendedor de propiedades de Hawái demandaron a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente provocaron su despido de un proyecto inmobiliario de lujo de $240 millones en la codiciada Costa Hapuna de Hawái, para cuyo desarrollo los contrataron.
Según la demanda, presentada el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawái, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y al vendedor Tomoko Matsumoto, antes de exigir a su socio, Kingsbarn Realty Capital, que los retirara del acuerdo.
“Balelo y (Ohtani), quienes se incorporaron a la empresa únicamente por su valor promocional y de marca, explotaron su influencia como celebridades para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin más motivo que su propio interés económico”, afirma la demanda.
La demanda acusa a Ohtani y Balelo de interferencia ilícita y enriquecimiento injusto.
Hayes, desarrollador inmobiliario con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser el agente inmobiliario encargado de la venta de las casas, cuyo valor promedio es de $17.3 millones cada una, afirman que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto inmobiliario en las cercanías.
Un portavoz de la agencia de Balelo, CAA Baseball, declinó hacer comentarios. Los intentos de contactar con funcionarios de Kingsbarn para obtener declaraciones no tuvieron éxito de inmediato.
“Este caso trata sobre abuso de poder”, dice la demanda. “Los demandados utilizaron amenazas y demandas legales infundadas para obligar a un socio comercial a incumplir sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron.
“Los demandados deben rendir cuentas por sus acciones, no amparados por la fama ni por agentes ocultos que actúan con impunidad. Los demandantes presentan esta demanda para exponer la mala conducta de los demandados y garantizar que las reglas del contrato, el trato justo y la responsabilidad se apliquen por igual a todos, sean famosos o no”, lee la demanda.
