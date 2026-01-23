Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Tenemos un equipo profundo”: los Cangrejeros se reforzaron con nueve jugadores para la Serie del Caribe

La mayor parte del núcleo campeón de Santurce dirá presente en México en la primera semana de febrero

23 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emmanuel Rivera será uno de los refuerzos de la novena boricua. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los recién coronados Cangrejeros de Santurce se reforzaron este jueves con nueve jugadores camino a la Serie del Caribe, que se jugará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, Jalisco, México.

RELACIONADAS

La novena boricua, dirigida por el venezolano Omar López y a cargo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para el certamen caribeño, agregó a los estelares jugadores de cuadro, Emmanuel Rivera y Gabriel Cancel.

Ambos reforzaron a los Leones de Ponce en la final. De los melenudos también añadieron a Andrew Marrero, Relevista del Año, y a los zurdos Gabriel Rodríguez y Brady Tedesco, quien reforzó a los Leones en los playoffs.

De los Criollos de Caguas, se unieron los brazos de Dereck Rodríguez y Roel Ramírez. De los Indios de Mayagüez, llegaron el infielder Isan Díaz y el derecho importado Derek West.

El núcleo principal de los Cangrejeros -que ganó el cetro número 17 en la historia de la franquicia- viajará a suelo azteca.

Encabezan el Jugador Más Valioso de la final, Yohandy Morales, Shed Long Jr., Andrew Velázquez, Jack López, Jeremy Arocho, Rubén Castro, Johneshwy Fargas, Christian Vázquez, Juan Centeno, Eduardo Rivera, Daryl Thompson y Robert Gsellman.

Nelson Velázquez, seleccionado en el sorteo para la serie final por los Cangrejeros, dirá presente en la alineación.

Siempre comenzamos con la disponibilidad del equipo campeón. De ahí entonces pasamos a lo que entendemos puedan reforzar el equipo con los que estén disponibles al momento”, dijo Carlos Berroa, director de torneo de la LBPRC y gerente general de la escuadra, a El Nuevo Día.

“Creo que tenemos un equipo profundo, capaz de hacer las cosas pequeñas, generar rallies, con velocidad, pitcheo y buena defensa. Entiendo que tenemos las piezas para lograr el campeonato que tanto deseamos”, apuntó Berroa.

El receptor titular de los Cangrejeros Brian Navarreto fue la baja principal debido a su compromiso contractual con los Marlins de Miami en las Grandes Ligas.

Tampoco estarán disponibles el receptor Sammy Hernández ni los lanzadores Luis Quiñones y Bryant Salgado. Asimismo, Ashton Goudeau, quien abrió dos partidos en la final con Santurce, no formará parte del roster.

Los jugadores que no estuvieron disponibles para reforzar a los finalistas en la serie de campeonato local tampoco pudieron ser convocados para la Serie del Caribe.

De Caguas, quedaron fuera Bryan Torres, Anthony Maldonado, Yacksel Ríos, José de León, M.J. Meléndez, José Miranda, Luke Taggart y Harrison Francis.

De los Gigantes de Carolina no fue posible reclutar al Jugador Más Valioso del torneo, el jardinero Johnathan Rodríguez ni a los lanzadores Osvaldo Berríos y Ricardo Vélez.

Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn.Los fanáticos reaccionan al completarse el el último out.Jack López, de Santurce.
1 / 32 | En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño. Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn. - Ramón “Tonito” Zayas

Al comparar la plantilla con equipos previos enviados a la Serie del Caribe, Berroa destacó el talento del conjunto que viajará a suelo azteca, donde Puerto Rico conquistó su último título regional en 2018, precisamente en Guadalajara.

Comparando con los pasados equipos, creo que tenemos más velocidad. Tenemos un Fargas, un Andrew Velázquez, un Jack López, un Arocho. Son jugadores que pueden correr y crear ofensiva. Creo que en ese aspecto puedo decir que este equipo se caracteriza”, apuntó Berroa.

Los Cangrejeros comenzarán sus prácticas el próximo martes en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina. Partirán a México el 31 de enero, un día antes del primer juego en calendario contra uno de los dos representantes de los anfitriones (Tomateros o Charros) el 1 de febrero. Completan el torneo República Dominicana y Panamá.

La Serie del Caribe se movió de Caracas, Venezuela, debido a la tensión geopolítica del país con Estados Unidos. Puerto Rico, República Dominicana y México habían rechazado participar si el evento se mantenía en suelo venezolano.

Los Cangrejeros, con cinco cetros caribeños, ganaron su último campeonato en 2000.

Tags
Cangrejeras de SanturceSerie del CaribeLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeMéxico
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: