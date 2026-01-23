“Tenemos un equipo profundo”: los Cangrejeros se reforzaron con nueve jugadores para la Serie del Caribe

Los recién coronados Cangrejeros de Santurce se reforzaron este jueves con nueve jugadores camino a la Serie del Caribe, que se jugará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, Jalisco, México.

La novena boricua, dirigida por el venezolano Omar López y a cargo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para el certamen caribeño, agregó a los estelares jugadores de cuadro, Emmanuel Rivera y Gabriel Cancel.

Ambos reforzaron a los Leones de Ponce en la final. De los melenudos también añadieron a Andrew Marrero, Relevista del Año, y a los zurdos Gabriel Rodríguez y Brady Tedesco, quien reforzó a los Leones en los playoffs.

De los Criollos de Caguas, se unieron los brazos de Dereck Rodríguez y Roel Ramírez. De los Indios de Mayagüez, llegaron el infielder Isan Díaz y el derecho importado Derek West.

El núcleo principal de los Cangrejeros -que ganó el cetro número 17 en la historia de la franquicia- viajará a suelo azteca.

Encabezan el Jugador Más Valioso de la final, Yohandy Morales, Shed Long Jr., Andrew Velázquez, Jack López, Jeremy Arocho, Rubén Castro, Johneshwy Fargas, Christian Vázquez, Juan Centeno, Eduardo Rivera, Daryl Thompson y Robert Gsellman.

Nelson Velázquez, seleccionado en el sorteo para la serie final por los Cangrejeros, dirá presente en la alineación.

“Siempre comenzamos con la disponibilidad del equipo campeón. De ahí entonces pasamos a lo que entendemos puedan reforzar el equipo con los que estén disponibles al momento”, dijo Carlos Berroa, director de torneo de la LBPRC y gerente general de la escuadra, a El Nuevo Día.

“Creo que tenemos un equipo profundo, capaz de hacer las cosas pequeñas, generar rallies, con velocidad, pitcheo y buena defensa. Entiendo que tenemos las piezas para lograr el campeonato que tanto deseamos”, apuntó Berroa.

El receptor titular de los Cangrejeros Brian Navarreto fue la baja principal debido a su compromiso contractual con los Marlins de Miami en las Grandes Ligas.

Tampoco estarán disponibles el receptor Sammy Hernández ni los lanzadores Luis Quiñones y Bryant Salgado. Asimismo, Ashton Goudeau, quien abrió dos partidos en la final con Santurce, no formará parte del roster.

Los jugadores que no estuvieron disponibles para reforzar a los finalistas en la serie de campeonato local tampoco pudieron ser convocados para la Serie del Caribe.

De Caguas, quedaron fuera Bryan Torres, Anthony Maldonado, Yacksel Ríos, José de León, M.J. Meléndez, José Miranda, Luke Taggart y Harrison Francis.

De los Gigantes de Carolina no fue posible reclutar al Jugador Más Valioso del torneo, el jardinero Johnathan Rodríguez ni a los lanzadores Osvaldo Berríos y Ricardo Vélez.

Al comparar la plantilla con equipos previos enviados a la Serie del Caribe, Berroa destacó el talento del conjunto que viajará a suelo azteca, donde Puerto Rico conquistó su último título regional en 2018, precisamente en Guadalajara.

“Comparando con los pasados equipos, creo que tenemos más velocidad. Tenemos un Fargas, un Andrew Velázquez, un Jack López, un Arocho. Son jugadores que pueden correr y crear ofensiva. Creo que en ese aspecto puedo decir que este equipo se caracteriza”, apuntó Berroa.

Los Cangrejeros comenzarán sus prácticas el próximo martes en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina. Partirán a México el 31 de enero, un día antes del primer juego en calendario contra uno de los dos representantes de los anfitriones (Tomateros o Charros) el 1 de febrero. Completan el torneo República Dominicana y Panamá.

La Serie del Caribe se movió de Caracas, Venezuela, debido a la tensión geopolítica del país con Estados Unidos. Puerto Rico, República Dominicana y México habían rechazado participar si el evento se mantenía en suelo venezolano.