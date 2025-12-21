White Sox firman al japonés Munetaka Murakami con contrato de dos años y $34 millones

Chicago - En plena etapa de reconstrucción, los White Sox de Chicago añadieron a Munetaka Murakami a su alineación tras llegar a un acuerdo por dos años y $34 millones con el poderoso bateador japonés.

Murakami, quien cumplirá 26 años el próximo 2 de febrero, se une a un prometedor grupo de jóvenes bateadores que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth. Los White Sox finalizaron últimos en la División Central de la Liga Americana esta temporada con marca de 60-102, una mejora de 19 victorias con respecto al año anterior.

El japonés recibirá un bono de firma de $1 millón, pagadero dentro de los próximos 30 días, además de salarios de $16 millones en 2026 y $17 millones en 2027.

Su salario de 2027 podrá aumentar según los premios que obtenga en 2026: $1 millón si gana el premio de Jugador Más Valioso (MVP), $500,000 si termina segundo o tercero en la votación, $250,000 si finaliza entre el cuarto y décimo lugar, y $250,000 si gana el premio de Novato del Año.

Murakami no podrá ser asignado a las ligas menores sin su consentimiento y será agente libre al finalizar el contrato. Además, contará con un intérprete provisto por el equipo y el reembolso de vuelos entre Japón y Estados Unidos.

Los White Sox deberán pagar una cuota de traspaso (posting fee) de $6,575,000 al equipo Yakult Swallows, de la Liga Central de Japón. La franquicia japonesa también recibirá un 15% adicional de cualquier aumento salarial que se active por incentivos.

Murakami fue Jugador Más Valioso de la Liga Central en 2021 y 2022. El jugador del cuadro estuvo limitado a 56 partidos esta temporada debido a una lesión en el oblicuo. Se ponchó 64 veces, pero bateó para .273, con 22 jonrones y 47 carreras impulsadas.

En 2022, Murakami conectó 56 cuadrangulares, rompiendo el récord de Sadaharu Oh para un jugador nacido en Japón en la Liga Profesional Japonesa (NPB), y se convirtió en el jugador más joven en lograr la Triple Corona del béisbol japonés. Superó los 30 jonrones en cuatro temporadas consecutivas antes de que una lesión interrumpiera su campaña de 2023.

En su carrera, batea para .270, con 246 jonrones, 647 impulsadas y 977 ponches en 892 juegos, todos con los Swallows durante ocho temporadas en la Liga Central.

Luego de jugar principalmente en la primera base en 2019 y 2020, ha pasado la mayor parte del tiempo desde entonces en la tercera base.

En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Murakami conectó un doble decisivo frente a Giovanny Gallegos que impulsó a Shohei Ohtani y Masataka Yoshida para una victoria 6-5 sobre México en la semifinal. Al día siguiente, en la final, conectó un jonrón que empató el juego ante Merrill Kelly en la segunda entrada, y Japón venció a Estados Unidos 3-2 para coronarse campeón.

Según el acuerdo entre MLB y NPB, la cuota de traspaso equivale al 20% de los primeros $25 millones del contrato de Grandes Ligas, incluidos bonos e incentivos. El porcentaje baja a 17.5% de los siguientes $25 millones y a 15% de cualquier cantidad que supere los $50 millones. También se aplica un cargo suplementario del 15% sobre bonos, aumentos salariales y opciones ejercidas.