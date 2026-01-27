Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Willi Castro vestirá el uniforme de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

El “utility” de los Rockies de Colorado, quien nació en la isla y se crio en República Dominicana, formará parte del roster boricua

27 de enero de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Willi Castro, recientemente, firmó por dos temporadas con los Rockies de Colorado. (Cubs de Chicago)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó la participación del jugador Willi Castro como integrante del Equipo Nacional con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El jugador formará parte del roster final que será sometido el 3 de febrero a Major League Baseball (MLB), indicó la Federación a través de un comunicado de prensa.

Castro se une por primera vez al equipo de Puerto Rico en el máximo escenario del béisbol internacional.

El pelotero, reconocido por su versatilidad defensiva tanto en el cuadro interior como en los jardines, aportará profundidad y flexibilidad al roster de Puerto Rico de cara al torneo, agregó el ente federativo.

Castro podrá defender la segunda base y permitir que Javier Báez sea el jardinero central de la novena. Castro también ha defendido el bosque central en las Mayores.

Estoy sumamente agradecido con la Federación de Béisbol y todo Puerto Rico por darme la oportunidad de representar en el Clásico Mundial. Esto es algo demasiado importante para mí y espero poder aprovechar al máximo la ocasión”, dijo Castro, de 28 años, en declaraciones escritas.

Castro, quien nació en Puerto Rico y se crio en República Dominicana, cuenta con siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas.

Recientemente, firmó por dos temporadas y $12.8 millones con los Rockies de Colorado.

En 2025 dividió la temporada con los Twins de Minnesota y los Cubs de Chicago. Bateó .226 con 11 jonrones y 33 remolcadas. Tuvo OPS de .679.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolRockies de ColoradoMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
