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Yabucoa y Comerío acarician el pase a las semifinales nacionales del Béisbol Doble A

Ambos equipos figuran como líderes en el Carnaval de Campeones, faltando dos últimas jornadas

30 de junio de 2026 - 11:21 AM

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Los Pescadores del Plata de Comerío tienen marca de 4-1 en el Carnaval de Campeones, al igual que los Azucareros de Yabucoa. (Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Carnaval de Campeones 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A entrará en su etapa decisiva este fin de semana con la posible definición de los cuatro equipos que avanzarán al Final Four, cuando reste por completarse el calendario del round robin con las jornadas del viernes y sábado.

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Al momento, los Azucareros de Yabucoa y los Pescadores del Plata de Comerío son los equipos mejor posicionados, ambos con marca de 4-1 en el liderato, mientras los campeones defensores Mulos de Juncos y Libertadores de Hormigueros les siguen con foja de 3-2.

Más atrás aparecen los Gigantes de Carolina y Petateros de Sabana Grande, ambos con 2-3, y con menos margen Maratonistas de Coamo y Tigres de Hatillo, que juegan para 1-4.

La ruta más cómoda pertenece a los Azucareros y los Pescadores del Plata, que asegurarían prácticamente su clasificación con una victoria en los dos compromisos restantes.

Los Azucareros enfrentarán a los Mulos el viernes y a los Gigantes el sábado, ambos juegos en el Estadio Néstor Morales de Humacao.

Mientras, los Pescadores del Plata se medirán a los Maratonistas el viernes en Santa Isabel y a los Libertadores el sábado, en Comerío.

Por su parte, los Mulos y los Libertadores también conservan amplio control de su destino. Si ambos ganan sus dos partidos restantes, cerrarían con 5-2 y avanzarían sin depender de otros resultados.

En caso de dividir honores, terminarían con 4-3, una marca que podría ser suficiente, aunque sujeta a posibles empates en la tabla.

Mientras, los Gigantes y los Petateros llegan obligados a ganar sus dos desafíos para mejorar a 4-3 y mantenerse con opciones reales de clasificación.

Precisamente, el choque del viernes entre ambos conjuntos en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina luce como uno de los más determinantes, ya que el perdedor quedaría al borde de la eliminación.

En un panorama más complicado figuran los Maratonistas y los Tigres, ambos con 1-4. Los dos necesitan ganar sus compromisos restantes para cerrar con 3-4, y aun así dependerían de múltiples combinaciones y de juegos de desempate para aspirar a un pase al Final Four.

Los boletos de los juegos de este fin de semana están a la venta en EventosPR.com

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