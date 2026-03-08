Yadier Molina reconoce el impacto de los seguros: “La gente quiere ver ese talento en el terreno”

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

A medida que avanza el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el tema de las pólizas de seguro sigue siendo parte de la conversación alrededor del torneo.

Las negativas para aprobar coberturas han marcado la composición de varias selecciones, incluida la de Puerto Rico, que no pudo contar con figuras como Francisco Lindor y Carlos Correa, mientras que Venezuela también sufrió la baja de su estelar segunda base José Altuve, de los Astros de Houston.

Mike Trout, capitán de Estados Unidos en 2023, tampoco recibió el permiso.

Exjugadores puertorriqueños que participaron en ediciones anteriores del Clásico Mundial se han mostrado confundidos por la mano dura de la aseguradora National Financial Partners, designada por MLB y la Asociación de Jugadores para aprobar las pólizas de figuras importantes.

Ese tipo de proceso no existía cuando ellos participaron en el torneo. Así lo señaló Yadier Molina, dirigente de Puerto Rico por segundo Clásico consecutivo y quien jugó el torneo como receptor en 2006, 2013 y 2017.

“Obviamente, siendo mánager, no me gusta porque te están quitando a los jugadores de una forma independientemente qué excusa sea. Perder a un Lindor, a un Correa, es una baja. La gente desea ver este tipo de talento en el terreno representado a Puerto Rico”, opinó Molina en un aparte con El Nuevo Día.

“Pero, uno se tiene que ajustar a las decisiones de MLB y seguir hacia adelante”, agregó.

Molina fue el receptor titular de Puerto Rico en los subcampeonatos del Clásico en 2013 y 2017. En las Grandes Ligas jugó 19 temporadas, todas con los Cardinals de San Luis, con quienes conquistó dos Series Mundiales y ganó nueve Guantes de Oro.

Contento en Venezuela

A sus 43 años, Molina continúa desarrollando su carrera como dirigente y ha tenido éxito en la pelota invernal. A principios de año conquistó el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Navegantes del Magallanes, equipo al que llevó a un improbable título tras asumir el mando a mitad de temporada.

La remontada también le valió el premio de Dirigente del Año de la liga.

Sin embargo, Molina y los Magallanes no pudieron competir en la Serie del Caribe, que fue trasladada de Venezuela a México debido a la tensión política entre el país sudamericano y Estados Unidos. Mientras dirigía en el circuito venezolano, el gobierno estadounidense invadió la nación para capturar y arrestar al presidente Nicolás Maduro.

Tras el campeonato, Molina llegó a un acuerdo por dos temporadas, con opción a una tercera, para continuar como dirigente de los Magallanes.

“Es una experiencia brutal. la tuve hace dos años (2022-23). Nos quedamos cortos aquella vez. Siempre tuve en mente regresar con el mismo equipo y tratar de salir campeones. Eso fue lo que pasó. Me encanta la liga de Venezuela, me encanta su talento, la forma que ellos juegan. El equipo de Magallanes tiene una buena relación con este servidor y tomamos la decisión. Esperamos vengan muchos campeonatos más”, apuntó.

Molina indicó que su estadía extendida en Venezuela no afectará su trabajo con los Cardinals. Actualmente funge como asesor especial del presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, y durante el spring training trabajó con los receptores de la organización.