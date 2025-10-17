Yankees respiran al saber que Aaron Judge no necesita cirugía en el codo

Nueva York - El astro de los Yankees Aaron Judge no necesitará cirugía en su codo, pero el campocorto Anthony Volpe y el lanzador zurdo Carlos Rodón se sometieron a operaciones esta semana y podrían estar fuera de juego con hasta mayo.

La mecánica de lanzar de Judge desde los jardines se vio fue limitada después de que el dos veces MVP de la Liga Americana se lesionara el tendón flexor en su codo derecho en julio. El mánager Aaron Boone dijo el jueves que una resonancia magnética, después de que el equipo fuera eliminado la semana pasada, mostró que “no será necesaria una cirugía”.

“Se tomará un tiempo libre y continuará haciendo ejercicios de fortalecimiento y rehabilitación, pero sentimos que terminó la temporada en un buen lugar, ya que vimos mejoras continuas”, expresó Boone.

Se proyecta que Volpe y Rodón comiencen la temporada en la lista de lesionados y podrían estar fuera hasta mayo, indicaron Boone y el gerente general Brian Cashman en sus conferencias de prensa de fin de temporada.

Volpe, el campocorto de los Yankees desde 2023, se sometió a una cirugía artroscópica el martes con el médico principal del equipo, el doctor Christopher Ahmad, para reparar el labrum en su hombro izquierdo. Boone dijo que Volpe podrá comenzar a batear en cuatro meses, pero no puede lanzarse sobre el hombro durante seis meses.

“La limpieza fue más severa de lo que mostró la resonancia magnética”, comentó Cashman.

Rodón fue operado el miércoles por el médico principal de los Dodgers de Los Ángeles, el doctor Neal ElAttrache, para remover cuerpos sueltos en su codo izquierdo y raspar un espolón óseo. Tendrá que cumplir ocho semanas sin lanzar.

Giancarlo Stanton, quien no debutó en la temporada hasta el 16 de junio debido a epicondilitis en los codos derecho e izquierdo, no necesita cirugía.

Gerrit Cole, quien se recupera de una cirugía Tommy John en marzo, lanzará ligeramente desde un montículo la próxima semana y podría estar disponible poco después del día de apertura.

Nueva York tiene un récord de 27 títulos de la Serie Mundial, pero ninguno desde 2009. Después de vencer a Boston en la serie de comodines, los Yankees perdieron una serie divisional de cuatro juegos ante Toronto.

“Hay que jugar al más alto nivel en el momento más importante y tienes que mantener eso y hacerlo durante todo el mes de octubre”, dijo Boone, el mánager desde la temporada 2018.

Después de perder ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial de 2024, Nueva York comenzó la temporada 35-20, perdió terreno con racha 25-34 por culpa de un bullpen inestable, luego cerró 34-14 y perdió el Este de la Liga Americana ante Toronto por el criterio de desempate.

El contrato de Boone se extiende hasta 2027.

“Es uno de los mejores mánagers”, dijo Cashman. “Debido a nuestro entorno, es alguien que puede ser cuestionado 10 millones de veces. Y no me importa a quién pongas en eso, sería lo mismo, quienquiera que esté allí. Confío en él. Creo que es un buen hombre. Creo que trabaja muy duro”.

Entre los posibles agentes libres, Cashman dijo que a los Yankees les gustaría retener a Cody Bellinger.

Judge se lesionó el codo al hacer un lanzamiento en Toronto el 22 de julio. El toletero de 33 años regresó el 5 de agosto de un período de 10 días en la lista de lesionados causado por el tendón flexor distendido en su codo derecho y lanzó con cautela al regresar al campo el 5 de septiembre. Gradualmente fue fortaleciendo su brazo.

Judge lideró las mayores con un promedio de .331 y un OPS de 1.145, sonando 53 jonrones con 114 carreras impulsadas y 124 bases por bolas. Bateó para .500 con un jonrón, siete carreras impulsadas y cuatro bases por bolas en la postemporada.

Volpe se lesionó el hombro el 3 de mayo en un intento fallido de detener de revés un sencillo de Christopher Morel en la octava entrada de un juego contra Tampa Bay. Regresó a la alineación dos días después, pero tuvo dificultades durante gran parte de la temporada.

En el campo, Volpe cometió un récord personal de 19 errores, empatado en el tercer lugar entre los campocortos de las mayores.

Rodón, que cumplirá 33 años en diciembre, tuvo un récord de 18-9 con una efectividad de 3.09. Cashman dijo que el equipo se enteró recientemente de la necesidad de cirugía.