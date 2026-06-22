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Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:¿Debe Oscar “El Pupilo” Collazo subir ya a las 112 libras? Esto dice Iván Calderón

El excampeón mundial quedó impresionado con la actuación del villalbeño, pero advierte que los principales campeones del peso mosca representan un reto distinto

22 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Oscar Collazo capturó el título internacional mosca vacante de la Organización Mundial de Boxeo.“El Pupilo” mejoró su invicto a 15-0 con 14 anestesiados.Los títulos peso mínimo de la OMB y la AMB del puertorriqueño no estuvieron en juego.
1 / 10 | ¿Debe Oscar “El Pupilo” Collazo subir ya a las 112 libras? Esto dice Iván Calderón. Oscar Collazo capturó el título internacional mosca vacante de la Organización Mundial de Boxeo. - Suministrada
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El excampeón mundial Iván Calderón quedó impresionado con la manera en que Oscar “El Pupilo” Collazo lució el sábado en las 112 libras, pero considera que el monarca puertorriqueño todavía no debe apresurarse a establecerse de forma permanente en esa división.

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Sara Del Valle Hernández
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Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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