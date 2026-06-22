1 / 10 | ¿Debe Oscar “El Pupilo” Collazo subir ya a las 112 libras? Esto dice Iván Calderón. Oscar Collazo capturó el título internacional mosca vacante de la Organización Mundial de Boxeo. - Suministrada
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.
¿Debe Oscar “El Pupilo” Collazo subir ya a las 112 libras? Esto dice Iván Calderón
El excampeón mundial quedó impresionado con la actuación del villalbeño, pero advierte que los principales campeones del peso mosca representan un reto distinto
22 de junio de 2026 - 11:10 PM