El campeón de la junior mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el puertorriqueño Jonathan “Bomba” González tuvo que cancelar su pelea unificatoria ante el japonés Kenshiro Teraji debido a que dio positivo a micoplasma.

González (27-3-1, 14 KO’s) tenía en agenda exponer su cinturón de las 108 libras de la OMB, mientras Teraji (20-1, 12 KO’s) haría lo propio con los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo 8 de abril en Japón. González buscaba ser el primer peleador boricua en la rama masculina con tres fajas mundiales en un mismo peso.

Al momento, Amanda Serrano es la única peleadora de Puerto Rico en convertirse campeona indiscutible de una división tras unificar las cuatro correas de la división pluma el 4 de febrero en Nueva York con una victoria ante la mexicana Erika Cruz.

Mientras, Subriel Matías es el campeón de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Me enfermé y no pude hacer mucho. Intenté hacer todo lo posible para que se diera la pelea, pero no se pudo dar porque di positivo a micoplasma”, dijo con pesar González en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Es bien triste porque era una pelea enorme”, abundó.

El atleta contó que comenzó a sentirse mal el 17 de marzo, día que no pudo terminar unas repeticiones que debía hacer como parte de su entrenamiento, pues sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. Al otro día intentó nuevamente retomar su rutina, pero tampoco pudo concluirla. El domingo se sintió un poco mejor y pudo correr. Pero ya para el lunes comenzó a experimentar secreciones nasales que le impedían respirar bien y dormir. Para el miércoles decidió visitar un médico, que le informó que se había contagiado con micoplasma.

El portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explica que la infección por micoplasma es una enfermedad respiratoria ocasionada por la bacteria Mycoplasma pneumoniae. Los síntomas más comunes que sufren quienes se contagian son dolor de garganta, sensación de cansancio, fiebre, tos que empeora lentamente y puede durar semanas o meses y dolor de cabeza.

El atleta sostuvo que intentó aplazar la pelea para mayo o junio, pero no se pudo. Al momento, González no sabe si tendrá la oportunidad titular más adelante. De igual forma, no se ha informado quién sería el próximo rival de Teraji.

Reportes de prensa han mencionado como posibles rivales al nicaragüense Gerardo Zapata o al estadounidense Anthony Olascuaga, quien se encuentra en Japón. Este último milita en la división de las 112 libras

“Estoy esperando a ver qué pasa. Ya me estoy recuperando. Yo no le deseo mal a nadie, pero espero que nos den la posibilidad de pelear por esos títulos entre finales de mayo o junio. Yo creo que él (Teraji) no va a poder pelear por la cuestión de los visados. Estoy positivo de que se me va a dar esa oportunidad”, manifestó el campeón mundial.