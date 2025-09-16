La pelea Canelo-Crawford rompe récords de audiencia en Netflix
Según el servicio de streaming, más de 41 millones de personas vieron el pleito por todos los cinturones de las 168 libras
16 de septiembre de 2025 - 8:23 PM
16 de septiembre de 2025 - 8:23 PM
El esperado combate entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford no solo marcó un hito deportivo, sino que también televisivo.
Según datos divulgados por Netflix, la cartelera superó los 41 millones de espectadores a nivel mundial, convirtiéndose en la pelea de campeonato masculino más vista de este siglo.
El duelo, celebrado el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, concluyó con la victoria de Crawford por decisión unánime, lo que le permitió proclamarse campeón indiscutido de las 168 libras. La magnitud del evento, tanto por el prestigio de los peleadores como por la alianza con la plataforma de ‘streaming’, parecer lo que generó este alcance inédito.
Este resultado consolida la estrategia de Netflix de adentrarse en el terreno de los deportes en vivo. Antes de Canelo-Crawford, la compañía había transmitido la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, que atrajo la atención de más de 60 millones de hogares a nivel global, y el histórico tercer enfrentamiento entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que reafirmó la apuesta de la plataforma por el boxeo femenino.
Tras la salida de cadenas tradicionales como HBO y Showtime del mercado boxístico, Netflix ha introducido una nueva dinámica en el profesionalismo, llevando el deporte a millones de suscriptores en más de 190 países.
Over 41 million global viewers watched #CaneloCrawford on Netflix, making it the most-viewed men’s championship boxing match this century! pic.twitter.com/4RXR7qyvyU— Netflix (@netflix) September 15, 2025
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: