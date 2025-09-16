Opinión
16 de septiembre de 2025
80°lluvia ligera
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La pelea Canelo-Crawford rompe récords de audiencia en Netflix

Según el servicio de streaming, más de 41 millones de personas vieron el pleito por todos los cinturones de las 168 libras

16 de septiembre de 2025 - 8:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Saúl "Canelo" Álvarea (derecha) intenta esquivar una mano de Terence Crawford. (David Becker)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El esperado combate entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford no solo marcó un hito deportivo, sino que también televisivo.

Según datos divulgados por Netflix, la cartelera superó los 41 millones de espectadores a nivel mundial, convirtiéndose en la pelea de campeonato masculino más vista de este siglo.

El duelo, celebrado el pasado 13 de septiembre en Las Vegas, concluyó con la victoria de Crawford por decisión unánime, lo que le permitió proclamarse campeón indiscutido de las 168 libras. La magnitud del evento, tanto por el prestigio de los peleadores como por la alianza con la plataforma de ‘streaming’, parecer lo que generó este alcance inédito.

Este resultado consolida la estrategia de Netflix de adentrarse en el terreno de los deportes en vivo. Antes de Canelo-Crawford, la compañía había transmitido la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, que atrajo la atención de más de 60 millones de hogares a nivel global, y el histórico tercer enfrentamiento entre Katie Taylor y Amanda Serrano, que reafirmó la apuesta de la plataforma por el boxeo femenino.

Tras la salida de cadenas tradicionales como HBO y Showtime del mercado boxístico, Netflix ha introducido una nueva dinámica en el profesionalismo, llevando el deporte a millones de suscriptores en más de 190 países.

ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
