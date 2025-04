El atleta de 28 años es dueño de las fajas de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y The Ring Magazine .

“ Cuando me convertí en campeón, que vi las dos sortijas de Iván (Calderón, quien fue monarca de las 105 y 108 libras de la OMB), yo dije que quería una. Trabajé para ello y se logró ”, compartió Collazo en entrevista con El Nuevo Día .

“Estoy satisfecho (con su paga) porque estoy haciendo la diferencia. Estamos haciendo la diferencia, me están escuchando, me están ayudando. Pero yo quiero hacerlo un punto más general, tanto para la televisión, los fanáticos y que yo vaya a un estadio y los llene. Con eso pueden subirle el pago un poco aún más . Y esas son las cositas que estamos tocando base”, puntualizó.

Difícil elección

“ Pelear en el Madison Square Garden es uno de mis sueños . Salir y escuchar mi nombre allá. Pero me gustó pelear aquí en Puerto Rico porque hace falta y me gustó la vibra que se siente aquí. Se sintió demasiado bien”, sostuvo Collazo, cuya última pelea en Puerto Rico fue el 26 de agosto de 2023 cuando hizo su primera defensa del cinturón de la OMB ante Garen Diagan en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

“Están ahí. Es fifty-fifty (50-50). La verdad que no sé. Nueva York es uno de mis sueños grandes, pero quiero sentir esa vibra otra vez (en Puerto Rico)”, expresó con una sonrisa.

“También puede ser una cartelera estelarizada por mí en Nueva York o hacerla aquí (en Puerto Rico) durante el verano. No importa dónde sea, yo sé que los fanáticos van a llegar. He dejado claro cuál es mi posición en el boxeo, y lo que yo digo sale. A la gente le gusta, soy un peleador atractivo. Tanto aquí o allá, lo lleno”.

“Todavía no sé si esa es mi próxima pelea, pero podría ser. Eso es una de las opciones”, sostuvo.

“Hay que ver cuál es el camino más viable, si hay otra defensa aquí, que mucha gente espera y no lo hago desde mi primera defensa. A mí me encantaría pelear tanto aquí como en Nueva York porque Nueva York es la otra meca del puertorriqueño, y tanto allá como acá me voy a sentir en casa”.