Reina Téllez enfrentará a Amanda Serrano sin nada que perder

De estelarista, bajo las luces y las cámaras, ante una futura leyenda y debutando en asaltos de tres minutos, la rival de la boricua Amanda Serrano entendió que debía darse la oportunidad, pese a todas las condiciones en su contra.

Reina Téllez, quien enfrentará a la campeona mundial este sábado en el Coliseo Roberto Clemente, aseguró este martes en conferencia de prensa que no tenía otro camino que aceptar la pelea, aun con el poco tiempo de aviso y el escenario adverso.

“Es una gran oportunidad. De esas que llegan una vez en la vida. Tenía que decir que sí. De lo contrario, me habría arrepentido de decir que no”, expresó la peleadora durante la conferencia celebrada en la conocida Plaza del Tótem, en el Viejo San Juan.

Serrano expondrá sus cinturones mundiales de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

PUBLICIDAD

Téllez es la rival que sustituyó a última hora a Erika Cruz, quien originalmente estaba pautada para enfrentar a Serrano en una esperada revancha.

Según explicó, la otra alternativa que tenía era esperar hasta 2026 para una nueva oportunidad. La pelea será transmitida por DAZN.

“Es el escenario más grande en el que he peleado. No había otra opción”, dijo Téllez.

“Todavía no lo proceso del todo. No pensé estar en esta posición. Cuando me llamaron, la tomé. Veremos qué puedo hacer. No tengo nada que perder. Es una de esas oportunidades de alto riesgo y alta recompensa”.

Téllez indicó que fue notificada hace unas tres semanas sobre la posibilidad de enfrentar a Serrano. Entró en escena luego de que el equipo de la boricua descartara a Cruz, tras arrojar un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA).

La peleadora, nacida en Texas, tiene récord invicto de 13-0-1. Su combate más reciente fue en septiembre pasado en Orlando, donde completó la distancia de ocho asaltos.

Primera vez a tres minutos

Reconoció, además, que se trata de una oportunidad ineludible, pese a que será la primera vez que dispute una pelea a asaltos de tres minutos.

“Será mi primera vez a 10 asaltos de tres minutos. Es una buena experiencia para mi carrera. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, afirmó.

Téllez es conocida más como una boxeadora técnica, con cinco nocauts en 14 combates profesionales. También registra un empate, ocurrido en su debut como profesional en febrero de 2021.

PUBLICIDAD

Al frente tendrá a Serrano, una reconocida noqueadora que continúa activa con la mira puesta en romper el récord de nocauts en la historia del boxeo femenino. Serrano suma 31 nocauts en 52 peleas.

La marca histórica pertenece a la estadounidense retirada Christie Martin, con 33 nocauts.

Ante ese panorama, Téllez aseguró que seguirá su plan de trabajo con el objetivo de evitar convertirse en la víctima que le permita a Serrano empatar el récord.