Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Inter Miami e Independiente del Valle prometen espectáculo de altura en Bayamón

El astro Lionel Messi será el centro de atención en un Estadio Juan Ramón Loubriel totalmente vendido

26 de febrero de 2026 - 1:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, se dirige en conferencia de prensa este jueves, previo al partido ante el Independiente del Valle, de Ecuador, en el Estadio Juan Ramón Loubriel. (Pablo Martínez Rodríguez)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Cuando ruede el balón hoy, jueves, en el Estadio Juan Ramón Loubriel con el astro Lionel Messi como protagonista, tanto el club Inter de Miami como el Independente del Valle tienen agendas particulares que cumplir.

RELACIONADAS

El partido de fogueo, completamente vendido, ha generado gran expectativa por la presencia del considerado “mejor jugador del mundo”. Comenzará a las 8:00 p.m.

Va a ser muy linda la experiencia de esta noche”, dijo el lateral argentino del Inter Miami, Facundo Mura, en una conferencia de prensa este jueves en la mañana.

“Estamos con ansias de venir y participar en preparación para la temporada. Espero que esta noche salga todo excelente”, dijo Mura.

La expectativa principal es que Messi ingrese a la cancha y juegue para el disfrute de los aficionados que verán por primera vez en la isla al múltiple Balón de Oro y campeón mundial de la Copa del Mundo 2022.

El técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, no detalló el tiempo de juego del exjugador del Barcelona FC, pero aseguró que “todos jugarán”.

“Nos da la oportunidad de darle minutos a todos los chicos que vienen teniendo menos minutos en la preparación y en el primer juego de la temporada. Vamos a tratar de que jueguen todos, obviamente teniendo cuidado de que al cabo de 72 horas tenemos juego (de calendario regular)”, dijo en referencia a la temporada de la Major League Soccer (MLS) que comenzó hace varios días.

Inter Miami perdió el juego inaugural.

Los representantes de Independiente del Valle, el técnico Joaquín Papa y el delantero Junior Sornoza, durante la conferencia de prensa.
Los representantes de Independiente del Valle, el técnico Joaquín Papa y el delantero Junior Sornoza, durante la conferencia de prensa. (Pablo Martínez Rodríguez)

Messi jugó en cada uno de los tres partidos previos de esta gira de exhibición, que incluyó paradas en Perú, Colombia y Ecuador.

El Inter Miami es el campeón defensor de la MLS.

El equipo, que también cuenta con el mundialista Luis Suárez, se medirá este fin de semana ante Orlando.

Por su parte, el Independiente del Valle, campeón defensor en Ecuador, ha ganado múltiples títulos de copas y competencias durante su corta trayectoria de 15 años en la Serie A ecuatoriana, y llega a Bayamón con el objetivo de medirse entre campeones.

Estamos felices de estar acá. Es una gran oportunidad para medirnos. Esperamos que sea una gran noche para todos”, dijo el técnico del Independiente del Valle, Joaquín Papa.

Lionel Messi hace su entrada al terreno de juego del Loubriel junto a Rodrigo De Paul.Lionel Messi agradece a las gradas.Lionel Messi saluda al público el miércoles.
1 / 7 | En imágenes: Puerto Rico se rinde ante Lionel Messi. Lionel Messi hace su entrada al terreno de juego del Loubriel junto a Rodrigo De Paul. - Alexis Cedeño

La principal figura del Independiente es el delantero Junior Sornoza, producto de su cantera desde los 15 años, quien ha sido exportado a clubes como Fluminense y Corinthians en Brasil y al Pachuca en México.

Sornoza estará en acción esta noche, demostrando su talento.

“Nos pone contentos de este tipo de evento. Esperamos demostar buen fútbol y dar un espectáculo a la gente”, dijo el delantero.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
