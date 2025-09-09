Adriana Díaz vence a la campeona europea en el Champions de Macao

Adriana Díaz logró este martes una victoria en el torneo Champions de la WTT en Macao, China, ante la vigente campeona europea, la austríaca Sofía Polcanova.

Díaz vino de abajo 2-1 para finalmente vencer a Polcanova por 5-11, 11-6, 5-11, 11-6 y 11-9 en un partido correspondiente a la primera ronda del Champions.

Díaz y Polcanova llegaron al partido igualadas a 2-2 en el head-to-head. Polcanova ha estado mejor clasificada que Díaz en la mayor parte de 2025. Llegó a estar decimocuarta clasificada del mundo en mayo.

Actualmente, y sin contabilizar el resultado de este martes, Díaz es la número 21 en el ranking, seguida por Polcanova en el puesto 22.

Díaz regresará a la mesa este jueves ante la quinta clasificada mundial, la china Yidi Wang, en un partido correspondiente a los octavos de final. Wang avanzó a esa ronda con una victoria 3-0.

Será la segunda vez que Díaz y Wang se medirán en los octavos de final del Champions en Macao, siendo la primera vez en la edición de 2023, cuando Wang salió victoriosa por un 3-2 en que la boricua estuvo al frente 2-1. Los marcadores finales de ese resultado fueron 13:11 4:11 12:10 7:11 8:11.

Wang gana 6-0 el head-to-head a Díaz.