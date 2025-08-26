Allanado el camino para que el jinete Irad Ortiz gane el título de Saratoga

El destacado jinete Irad Ortiz inicia este martes su ruta al título del Hipódromo Saratoga, cuando su hermano y principal rival, José Luis Ortiz, tiene en calendario montar en el Hipódromo Kentucky Downs, en donde este fin de semana hay carreras importantes.

Saratoga inicia este martes sus últimos cinco programas de carreras y tiene a Irad Ortiz de líder de la estadística de victorias con 53 triunfos, seguido por José Luis con 52.

El tercer lugar tiene 36 primeros lugares. Ese es el francés Flavien Prat.

Y con José Luis montando en Kentucky Downs, su hermano Irad tiene todas las de asegurar el título en los primeros días de la semana final de Saratoga, antes de que también vaya el sábado a montar en Kentucky.

En Kentucky Downs, el sábado está en calendario el Nashville Derby de $3.5 millones, así como pruebas de clasificación para la lucrativa serie Breeder’s Cup.

De hecho, el Nashville Derby tendrá cuatro jinetes boricuas. Además de los Ortiz también montan Manuel Franco y Edwin González.

Irad Ortiz ha ganado el título de Saratoga de forma corrida desde el 2021, siendo su mejor meeting el del 2023 con 62 primeros lugares.