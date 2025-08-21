Incrementa a 10 la cuota de atletas puertorriqueños con opciones de clasificar al Mundial de Atletismo

El Campeonato de Norte, Centroamérica y El Caribe (Nacac) probó ser determinante para las opciones de los boricuas de clasificar -en base al ranking- al Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

A día de hoy, hay 10 boricuas clasificados al magno evento, incluida la dos veces medallista olímpica, la vallista Jasmine Camacho-Quinn, quien ha dicho que ve lejos su participación en Tokio porque sigue en rehabilitación del tobillo derecho.

El miércoles, World Athletics actualizó el escalafón mundial, que considera las actuaciones en el Campeonato Nacac celebrado en pasados días en Bahamas. Previo a la competencia, había siete boricuas clasificados.

La ventana de clasificación cierra este domingo. La lista de clasificados, ya sea por marca mínima o clasificación mundial, será publicada el próximo miércoles.

La marchista Rachelle de Orbeta, el saltador Luis Joel Castro y el lanzador Jerome Vega entraron en la cuota de clasificación con sus actuaciones en el Nacac.

PUBLICIDAD

Y la saltadora Alysbeth Félix y el velocista José Figueroa también fortalecieron sus posiciones de clasificación.

Castro tiró en Nacac su mejor salto del año y está dentro de la clasficación al Mundial en base a ranking. (Stephanie Rojas Rodriguez)

De Orbeta, quien ganó la marcha de 20 kilómetros del Nacac, ocupa ahora el puesto número 48 entre las 50 que clasifican al Mundial. Previo a eso, estaba en la posición 58.

Castro avanzó hasta el puesto 31 de los 36 que clasifican al Mundial en salto de altura. Estaba originalmente en el 40. Castro ganó la medalla de bronce en el evento con su mejor salto de la temporada (2.21 metros).

Y Vega ocupa el lugar número 29 de los 36 que clasifican al Mundial en impulso de bala.

Félix, saltadora de longitud, fortaleció su clasificación al Mundial con su desempeño y ahora ocupa el puesto 24 de las 36 que clasifican a Tokio 2025.

Igualmente, Figueroa, quien ocupa el lugar 35 entre los 48 que clasifican en 200 metros.

Figueroa correrá este jueves la final de los 200 metros de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El miércoles ganó su serie de 200 metros con 20.80 segundos y avanzó a la final.

Por su parte, Grace Claxton no entró en la cuota de clasificación en los 400 metros con vallas con su desempeño en el Nacac. Pero avanzó posiciones y está a dos espacios de las 40 que clasifican al certamen mundialista.