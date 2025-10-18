Opinión
18 de octubre de 2025
89°bruma
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Don Cheo y Upstanding lideran las primeras clasificatorias para la Serie Hípica del Caribe 2025

Dos clásicos clasificatorios están en calendario para este domingo en el Hipódromo Camarero

18 de octubre de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Don Cheo y otros cinco nativos mayores correrán este domingo en el clásico Wiso G a 1 1/8 de milla de distancia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El ejemplar nativo Don Cheo, que ha ganado cinco clásicos, y el importando Upstanding, que estableció récord de pista en su última carrera, encabezan las dos carreras clasificatorias rumbo a la Serie Hípica del Caribe Panamá 2025, que se efectuarán este domingo en el Hipódromo Camarero.

Estas serán las dos primeras de cinco pruebas locales clasificatorias para la competencia caribeña, programada para el 7 de diciembre en Panamá.

El invicto tresañero puertorriqueño y triplecoronado Carismático quedó fuera del Clásico del Caribe 2025 en Panamá debido a una lesión.

La carrera clasificatoria para el Clásico del Caribe será el 26 de octubre, en ocasión del clásico Antonio Monjil, Jr., que tiene seis inscritos, incluido el candidato Vuelve Junior F.

Don Cheo y otros cinco nativos mayores correrán este domingo en el clásico Wiso G a 1 1/8 de milla de distancia y clasificará a los mejores dos para la Copa Confraternidad de la Serie Hípica del Caribe.

El ejemplar del Establo Guillermo Berríos y entrenado por Sammy Díaz ha ganado dos de cinco pruebas en el 2025, incluido el clásico Antonio R. Barceló en junio, y también tiene un tercer lugar. Don Cheo se acerca a los $400,000 en premios en su carrera.

Pero en su última prueba, en septiembre, a 1/16 de milla de distancia, Don Cheo llegó tercero, detrás de Conspirador PR y Padre Poderoso, quienes están inscritos en el clásico Wiso G.

Golpeador, Axel The Great y El Don Carlos completan la inscripción en el Wiso G.

El equipo de Conspirador PR, que forman desde la izquierda el propietario Rubén Luna, el jinete Erik Ramírez y el entrenador Alexis Rivera, espera volver al círculo de ganadores.
El equipo de Conspirador PR, que forman desde la izquierda el propietario Rubén Luna, el jinete Erik Ramírez y el entrenador Alexis Rivera, espera volver al círculo de ganadores. (Cortesía/Camarero)

Por otro lado, el importado Upstanding se enfrentará a otros cuatro rivales en busca de dos puestos clasificatorios para el Clásico Copa Invitacional de Importados de la Serie Hípica del Caribe Panamá 2025.

Upstanding viene de una victoria impresionante en julio, cuando impuso récord de pista y derrotó a varios de los ejemplares que volverá a enfrentar este domingo, entre ellos Golden Juan.

El ejemplar del Establo Sonata, que será conducido por Juan Carlos Díaz y entrenado por José Dan Vélez, tiene como meta llegar a Panamá, según expresó su propietario Marc Tacher.

“El caballo está superbién. Estamos esperando la carrera”, dijo Tacher sobre su ejemplar que correrá a 1 1/8 de milla de distancia.

Las intenciones son ir a Panamá, pero hay que esperar si clasifica y si sale bien de la carrera. Con el favor de Dios, si sale bien y luce bien, hablamos de Panamá”, agregó Tacher.

Hipismo puertorriqueñoHipódromo CamareroSerie Hípica del CaribePanamá
Fernando Ribas Reyes
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
