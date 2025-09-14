Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
86°lluvia ligera
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El luchador Jonovan Smith cae por la medalla de bronce en el Mundial

Por su parte, Darian Cruz irá a la ronda de repechaje en la división de los 57 kilogramos

14 de septiembre de 2025 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jonovan Smith cayó ante el noveno clasificado del mundo Shamil Magomed Asharipov, de Baréin. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El luchador boricua Jonovan Smith perdió este domingo el combate por la medalla de bronce del Mundial de Lucha en la división de los 125 kilogramos.

RELACIONADAS

Fue derribado a los 4:07 minutos del pleito ante el noveno clasificado del mundo Shamil Magomed Asharipov, de Baréin.

Fue la primera medalla que disputa Puerto Rico en el evento, en el que ven acción cinco puertorriqueños.

Este lunes, el medallista olímpico y mundial, Sebastián Rivera entra a la competencia para las rondas preliminares de la división de 65 kilogramos.

Su primer combate es ante el argelino Chouaib Abderramane Sahraoui. El boricua es el quinto clasificado en la división.

Rivera no ha competido desde los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde ganó la presea de bronce. Su inactividad previo al Mundial no debe ser una limitación.

Rivera fue medallista de plata en el Mundial 2023, celebrado en Serbia.

Smith ganó el sábado su primer combate del Mundial, este por 6-1 ante Dmitrii Duscov, de Moldovia. Pero acto seguido, cayó por 11-0 en octavos de final contra Amir Hossein Abbas Zare, de Irán, quien eventualmente avanzó a la final y arrastró a Smith a la ronda de repechaje.

Sebastián Rivera inicia este lunes su participación en el Mundial.
Sebastián Rivera inicia este lunes su participación en el Mundial. (Xavier Araújo)

Precisamente en el repechaje este domingo, Smith ganó por lesión del rival, Solomon Manashvili, de Georgia, para avanzar al duelo de medalla de bronce, mismo en que sucumbió.

Por otro lado, Darian Cruz entró a la ronda de repechaje de los 57 kilogramos, que es la división más liviana. El repechaje es para avanzar a ronda de medalla de bronce.

El mismo, que se disputará este lunes, es ante el ecuatoriano Guesseppe Ricardo Rea.

Cruz cayó en su primer combate en el Mundial por 8-0 ante Chongsong Han, de Corea del Norte y quien eventualmente avanzó a la final y arrastró a Cruz al repechaje.

Cruz fue semifinalista en París 2024.

Tags
Sebastián RiveraLucha olímpicaCOPUR
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: