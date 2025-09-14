El luchador Jonovan Smith cae por la medalla de bronce en el Mundial

El luchador boricua Jonovan Smith perdió este domingo el combate por la medalla de bronce del Mundial de Lucha en la división de los 125 kilogramos.

Fue derribado a los 4:07 minutos del pleito ante el noveno clasificado del mundo Shamil Magomed Asharipov, de Baréin.

Fue la primera medalla que disputa Puerto Rico en el evento, en el que ven acción cinco puertorriqueños.

Este lunes, el medallista olímpico y mundial, Sebastián Rivera entra a la competencia para las rondas preliminares de la división de 65 kilogramos.

Su primer combate es ante el argelino Chouaib Abderramane Sahraoui. El boricua es el quinto clasificado en la división.

Rivera no ha competido desde los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde ganó la presea de bronce. Su inactividad previo al Mundial no debe ser una limitación.

Rivera fue medallista de plata en el Mundial 2023, celebrado en Serbia.

Smith ganó el sábado su primer combate del Mundial, este por 6-1 ante Dmitrii Duscov, de Moldovia. Pero acto seguido, cayó por 11-0 en octavos de final contra Amir Hossein Abbas Zare, de Irán, quien eventualmente avanzó a la final y arrastró a Smith a la ronda de repechaje.

Sebastián Rivera inicia este lunes su participación en el Mundial. (Xavier Araújo)

Precisamente en el repechaje este domingo, Smith ganó por lesión del rival, Solomon Manashvili, de Georgia, para avanzar al duelo de medalla de bronce, mismo en que sucumbió.

Por otro lado, Darian Cruz entró a la ronda de repechaje de los 57 kilogramos, que es la división más liviana. El repechaje es para avanzar a ronda de medalla de bronce.

El mismo, que se disputará este lunes, es ante el ecuatoriano Guesseppe Ricardo Rea.

Cruz cayó en su primer combate en el Mundial por 8-0 ante Chongsong Han, de Corea del Norte y quien eventualmente avanzó a la final y arrastró a Cruz al repechaje.