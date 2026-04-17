El motociclista que falleció en Hatillo era estudiante y voleibolista de la UPR de Arecibo

Faltando pocos días para el Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), el organismo así como el recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico recibieron la lamentable noticia del fallecimiento de uno de sus atletas, el voleibolista Alex Joel Román Dorta.

“El fallecimiento de Alex Joel Román Dorta enluta a la familia de la LAI. Nos unimos a la pena a través de sus seres queridos y del Departamento Atlético de la UPR de Arecibo por la muerte del jugador de voleibol de playa y de voleibol de cancha, a días de iniciar el Festival Deportivo de la LAI. ¡Que haya consuelo y paz para todos!”, expresó el comisionado de la LAI, licenciado Jorge O. Sosa, en declaraciones escritas.

Román Dorta estaba clasificado para jugar el viernes, 24 de abril, en las preliminares del campeonato de voleibol de playa del Festival Deportivo, a llevarse a cabo en el Litoral “Shorty” Castro de Mayagüez.

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En su memoria, la LAI dedicará un minuto de silencio en los eventos oficiales.

El joven de 23 años estaba cursando su último semestre en el bachillerato en Educación Física, nivel elemental. El estudiante atleta sufrió un accidente en motora en horas de la madrugada en la PR-2, jurisdicción de Hatillo.

Según información de la Policía de Puerto Rico, Román Dorta perdió el control de su vehículo a la altura del kilómetro 82.6.

El informe policial indica que era residente de Camuy, y que transitaba en dirección de Hatillo hacia su pueblo, a bordo de una motora Suzuki Hayabusa, del 2002.