Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eloy Benítez corre este sábado en el New Balance Grand Prix

El velocista puertorriqueño competirá en los 60 metros en Massachusetts ante un grupo reducido de seis corredores

23 de enero de 2026 - 7:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Benítez es dueño del récord nacional de los 60 metros con tiempo de 6.49 segundos, establecido en marzo de 2025. (FABIAN MEZA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Eloy Benítez, quien en 2025 llegó a la final del Campeonato Mundial Bajo Techo de Pista Corta, correrá este sábado los 60 metros en un evento en Estados Unidos.

RELACIONADAS

La competencia será el New Balance Grand Prix, que se celebrará en Massachusetts.

Los 60 metros del evento tienen inscritos a seis corredores, incluido el boricua. Benítez correrá en el carril 2, junto al jamaiquino Ackeem Blake.

Blake posee una marca de 6.42 segundos en los 60 metros, récord nacional de Jamaica. Este año ya ha competido una vez en la distancia, registrando 6.70 segundos.

Benítez debutó en el 2026 con una marca de 6.66 segundos en una prueba de 60 metros celebrada en Nueva York.

El velocista es uno de los corredores puertorriqueños a seguir en el 2026, luego de convertirse en 2025 en el primer boricua en bajar de los 10 segundos en los 100 metros.

Además, Benítez es dueño del récord nacional de los 60 metros con tiempo de 6.49 segundos, establecido en marzo de 2025.

Cuatro de los seis participantes en el Grand Prix de Massachusetts poseen mejor marca personal que el puertorriqueño en los 60 metros.

Tags
atletismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: