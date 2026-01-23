Eloy Benítez corre este sábado en el New Balance Grand Prix
El velocista puertorriqueño competirá en los 60 metros en Massachusetts ante un grupo reducido de seis corredores
23 de enero de 2026 - 7:10 PM
Eloy Benítez, quien en 2025 llegó a la final del Campeonato Mundial Bajo Techo de Pista Corta, correrá este sábado los 60 metros en un evento en Estados Unidos.
La competencia será el New Balance Grand Prix, que se celebrará en Massachusetts.
Los 60 metros del evento tienen inscritos a seis corredores, incluido el boricua. Benítez correrá en el carril 2, junto al jamaiquino Ackeem Blake.
Blake posee una marca de 6.42 segundos en los 60 metros, récord nacional de Jamaica. Este año ya ha competido una vez en la distancia, registrando 6.70 segundos.
Benítez debutó en el 2026 con una marca de 6.66 segundos en una prueba de 60 metros celebrada en Nueva York.
El velocista es uno de los corredores puertorriqueños a seguir en el 2026, luego de convertirse en 2025 en el primer boricua en bajar de los 10 segundos en los 100 metros.
Además, Benítez es dueño del récord nacional de los 60 metros con tiempo de 6.49 segundos, establecido en marzo de 2025.
Cuatro de los seis participantes en el Grand Prix de Massachusetts poseen mejor marca personal que el puertorriqueño en los 60 metros.
