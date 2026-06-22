Establo Sugar Díaz festeja a lo grande en el Día de los Padres con Septarian

Septarian, un importado del Establo Sugar Díaz, hizo su debut este domingo en Puerto Rico y ganó con facilidad el clásico Día de los Padres en el Hipódromo Camarero.

Golden Juan, también del establo propiedad del estelar lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, finalizó segundo en el clásico tras marcar el paso en una carrera de 1 1/8 de milla que resultó cómoda en su desarrollo.

Septarian apunta a representar a Puerto Rico en la Serie Hípica de Puerto Rico, que se celebrará en diciembre en Camarero, según dijo el padre del lanzador durante la premiación.

“Se consiguió el caballo en subasta a un precio respetable. La gente preguntaba por qué traerlo a Puerto Rico. La idea es mantenerlo saludable y que represente a Puerto Rico”, dijo el padre de Díaz, quien lleva el mismo nombre.

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Septarian, de 4 años, costó $145,000 en subasta. Llegó a Puerto Rico con nueve presentaciones en Estados Unidos entre 2024 y 2026.

Montado por Jean Carlos Díaz y entrenado por José Dan Vélez, Septarian corrió detrás del paso impuesto por su compañero de cuadra, Golden Juan, y junto a Eddie Felson, quien partió como favorito.

Cuando Díaz hizo su movida, Septarian respondió con fuerza. Superó por fuera a Eddie Felson y luego a Golden Juan en la segunda curva, dominando con claridad en la recta final.

“La estrategia era que tuviera una buena salida y que se colocara donde quisiera. En los 600 metros, cuando lo saqué hacia afuera, sentí que tenía caballo para ganar. Venía cómodo y respondió bien. Va a estar muy bien”, dijo Díaz, quien ganó tres pruebas el domingo.

Septarian logró así su cuarta victoria y la segunda como ejemplar de cuatro años. Había ganado sus primeras dos presentaciones como dosañero en 2024 y luego figuró en dos ocasiones como tresañero.

La cuadra de Vélez se vinculó con el Establo Sugar Díaz a través de una promesa relacionada con el potro hijo de Protónico.

“Esto surgió de una conversación por chat un día. Sugar apareció de la nada con este caballo. Yo le prometí que, si me daba la oportunidad de correrlo en un clásico, se lo ganaba o lo entrenaba gratis. Hoy, gracias a Dios, se dio”, dijo Vélez en la transmisión televisiva de la carrera.

Vélez agregó que tiene caballo para el resto de la temporada.

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“Esperábamos una buena carrera. El paso fue cómodo y pensé que Golden Juan se robaba la prueba. Pero Septarian me demostró su talento. Dios quiera llegue a diciembre para representar a Puerto Rico”, añadió.

Los tiempos oficiales fueron 25.71 segundos para los 400 metros, 50.58 para los 800 metros y 1:14.38 para los tres cuartos de milla. El ganador cruzó la meta en 1:51.84 para la distancia de 1 1/8 de milla.