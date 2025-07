Entre los mejores del mundo

“ Este club de Utuado es muy familiar. Mi padre fue tenismesista e hizo la selección B de Francia. Mi tío (Chritophe Legout) fue un tres veces olímpico y una vez fue decimocuarto clasificado del mundo. Me alegra estar en un lugar familiar como el mío”, dijo Félix en un aparte con El Nuevo Día .

Afanador no estuvo presente en el club este jueves.

“Nos hicimos amigos muy rápidamente”, afirmó Adriana. “Son unos niños muy buenos. Lo primero que me dijeron al hacer amistad fue ‘queremos ir a Puerto Rico’. Y yo lo tomé como de esas veces que dicen que van pero no van. Pero recién me dijeron ‘vamos. Aquí están los pasajes’”, contó Adriana.