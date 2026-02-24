Peter Njeru y Everlyn Kemboi vuelven a defender su corona en el Medio Maratón San Blas

El Medio Maratón San Blas contará en la línea de salida con los campeones de la edición 2025 y los atletas que completaron el podio en ambas ramas, adelantó el presidente del comité organizador, Antonio Rodríguez.

La carrera se celebrará el próximo domingo en Coamo con una participación récord de 5,000 inscritos.

“Nos confirmaron los primeros tres que llegaron a la meta en el 2025, tanto en varones como en féminas”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

Rodríguez señaló que podrían participar corredores élite provenientes de 16 países, siempre que se aprueben todos los visados de entrada solicitados.

Agregó que la boricua Alondra Negrón será una baja por lesión.

Los campeones defensores son el keniano Peter Njeru y la nacionalizada estadounidense Everlyn Kemboi, quienes ganaron la edición 2025 con tiempos de 1:03.08 y 1:12.48 horas, respectivamente.

Rodríguez también confirmó para competir en Coamo al ecuatoriano Luis Masabanda (1:04.54), segundo lugar en 2025, y al etíope Ali Abdalima (1:06.36), quien finalizó tercero.

En féminas también confirmaron la keniana Daysi Kimeli (1:15.02, segundo lugar), así como Joyline Chemutai (1:16.11, tercero).

“Creo que a ellos les gustó la pasada edición. Ya conocen la carrera, saben que es retante y vienen a retarse nuevamente. Los que fueron segundo y tercero ahora aspiran a ser campeones”, dijo Rodríguez sobre los corredores que regresan a la edición 2026.

Los estelares fondistas boricuas Arnaldo Martínez y Alexander Torres estarán corriendo en el evento, informó Rodríguez.

Torres correrá por primera vez en el San Blas desde el 2023, tras convertirse en el primer corredor boricua en ganar la rama masculina en su etapa internacional con 1:03.58. Sin embargo, luego dio positivo en una prueba de dopaje y fue suspendido.

Aunque no ha finalizado de confirmar la lista de elites, Rodríguez también nombró a atletas del extranjero que confirmaron su participación, como el keniano Kipchirchir Sosten, un corredor de 1:00.67 en medio maratón y Sammy Rotich (1:01.16).

Rodríguez también mencionó a corredores que compitieron en enero en el maratón de Toa Baja, entre ellos la ganadora de ese evento, la etíope Werkuha Getachew, quien registró 2:36 horas. El keniano Sammy Rotich también vio acción en Toa Baja.

Asimismo, el argentino Ignacio Francisco Erario confirmó su participación en Coamo. Erario cuenta con una marca de 1:01.09, lograda en 2025 en España.

La premiación para la élite será de $3,000, $2,500 y $1,000 para los tres primeros lugares, respectivamente, además de un bono de $1,000 para quienes establezcan nuevas marcas.