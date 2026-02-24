Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peter Njeru y Everlyn Kemboi vuelven a defender su corona en el Medio Maratón San Blas

La carrera reunirá a campeones y finalistas de 2025 este próximo domingo en Coamo

24 de febrero de 2026 - 4:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ganador de la edición de 2025, el keniano Peter Njeru, regresará a Coamo a defender su título este domingo. (Suministrada/Carlos Zayas Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Medio Maratón San Blas contará en la línea de salida con los campeones de la edición 2025 y los atletas que completaron el podio en ambas ramas, adelantó el presidente del comité organizador, Antonio Rodríguez.

RELACIONADAS

La carrera se celebrará el próximo domingo en Coamo con una participación récord de 5,000 inscritos.

Nos confirmaron los primeros tres que llegaron a la meta en el 2025, tanto en varones como en féminas”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

Rodríguez señaló que podrían participar corredores élite provenientes de 16 países, siempre que se aprueben todos los visados de entrada solicitados.

Agregó que la boricua Alondra Negrón será una baja por lesión.

Los campeones defensores son el keniano Peter Njeru y la nacionalizada estadounidense Everlyn Kemboi, quienes ganaron la edición 2025 con tiempos de 1:03.08 y 1:12.48 horas, respectivamente.

Rodríguez también confirmó para competir en Coamo al ecuatoriano Luis Masabanda (1:04.54), segundo lugar en 2025, y al etíope Ali Abdalima (1:06.36), quien finalizó tercero.

En féminas también confirmaron la keniana Daysi Kimeli (1:15.02, segundo lugar), así como Joyline Chemutai (1:16.11, tercero).

“Creo que a ellos les gustó la pasada edición. Ya conocen la carrera, saben que es retante y vienen a retarse nuevamente. Los que fueron segundo y tercero ahora aspiran a ser campeones”, dijo Rodríguez sobre los corredores que regresan a la edición 2026.

Los estelares fondistas boricuas Arnaldo Martínez y Alexander Torres estarán corriendo en el evento, informó Rodríguez.

Torres correrá por primera vez en el San Blas desde el 2023, tras convertirse en el primer corredor boricua en ganar la rama masculina en su etapa internacional con 1:03.58. Sin embargo, luego dio positivo en una prueba de dopaje y fue suspendido.

Aunque no ha finalizado de confirmar la lista de elites, Rodríguez también nombró a atletas del extranjero que confirmaron su participación, como el keniano Kipchirchir Sosten, un corredor de 1:00.67 en medio maratón y Sammy Rotich (1:01.16).

Rodríguez también mencionó a corredores que compitieron en enero en el maratón de Toa Baja, entre ellos la ganadora de ese evento, la etíope Werkuha Getachew, quien registró 2:36 horas. El keniano Sammy Rotich también vio acción en Toa Baja.

Asimismo, el argentino Ignacio Francisco Erario confirmó su participación en Coamo. Erario cuenta con una marca de 1:01.09, lograda en 2025 en España.

La premiación para la élite será de $3,000, $2,500 y $1,000 para los tres primeros lugares, respectivamente, además de un bono de $1,000 para quienes establezcan nuevas marcas.

Los récords de la prueba son de 1:02.10 en varones y 1:11.40 en féminas, detalló Rodríguez.

Tags
San BlasCoamoEliteFondismo
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: