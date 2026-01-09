Pierde Adriana Díaz contra la número 7 del mundo en el WTT Champions en Catar
La raqueta boricua cayó en la ronda de las mejores 16 ante la china Zhu Yuling, tras ganar su primer juego del torneo en Doha y del año 2026
9 de enero de 2026 - 1:49 PM
9 de enero de 2026 - 1:49 PM
La puertorriqueña Adriana Díaz quedó fuera este viernes del torneo WTT Champions que se disputa en Doha, Catar, al perder 3-1 su partido de octavos de final ante la china Yuling Zhu, sexta sembrada del torneo, y número siete en el ranking mundial.
Díaz, clasificada número 20 del mundo, fue superada por la china en un duelo que se decidió con parciales de 11-2, 14-11, 7-11 y 11-7.
La asiática impuso su ritmo desde el inicio con un primer set dominante, aunque la boricua reaccionó en el segundo parcial llevándolo a puntos extra, antes de ganar la tercera manga.
Con el resultado, Díaz cerró su primer compromiso competitivo del año con marca de 1-1, luego de avanzar una ronda en el evento. Venía de vencer en la ronda de las 32 raquetas a Hoi Kem Doo, de Hong Kong, por 3-1 (11-9, 11-9, 4-11, 11-5).
La jugadora olímpica compitió en Doha bajo la dirección de su coentrenador Daniel González, como parte de su preparación en el calendario internacional del tenis de mesa.
WTT Champions Doha 2026 awaits 🇶🇦— World Table Tennis (@WTTGlobal) December 22, 2025
Catch Adriana Diaz and Zhu Yuling in #WTTDoha 🤩#TableTennis pic.twitter.com/MNYn5BNlxa
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: