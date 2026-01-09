Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pierde Adriana Díaz contra la número 7 del mundo en el WTT Champions en Catar

La raqueta boricua cayó en la ronda de las mejores 16 ante la china Zhu Yuling, tras ganar su primer juego del torneo en Doha y del año 2026

9 de enero de 2026 - 1:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz lució por momentos contra la china, llevando el segundo set a puntos extra, y ganándole el tercero. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La puertorriqueña Adriana Díaz quedó fuera este viernes del torneo WTT Champions que se disputa en Doha, Catar, al perder 3-1 su partido de octavos de final ante la china Yuling Zhu, sexta sembrada del torneo, y número siete en el ranking mundial.

RELACIONADAS

Díaz, clasificada número 20 del mundo, fue superada por la china en un duelo que se decidió con parciales de 11-2, 14-11, 7-11 y 11-7.

La asiática impuso su ritmo desde el inicio con un primer set dominante, aunque la boricua reaccionó en el segundo parcial llevándolo a puntos extra, antes de ganar la tercera manga.

Con el resultado, Díaz cerró su primer compromiso competitivo del año con marca de 1-1, luego de avanzar una ronda en el evento. Venía de vencer en la ronda de las 32 raquetas a Hoi Kem Doo, de Hong Kong, por 3-1 (11-9, 11-9, 4-11, 11-5).

La jugadora olímpica compitió en Doha bajo la dirección de su coentrenador Daniel González, como parte de su preparación en el calendario internacional del tenis de mesa.

Tags
Adriana DíazTenis de mesaDoha
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 9 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: