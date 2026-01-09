Pierde Adriana Díaz contra la número 7 del mundo en el WTT Champions en Catar

La puertorriqueña Adriana Díaz quedó fuera este viernes del torneo WTT Champions que se disputa en Doha, Catar, al perder 3-1 su partido de octavos de final ante la china Yuling Zhu, sexta sembrada del torneo, y número siete en el ranking mundial.

Díaz, clasificada número 20 del mundo, fue superada por la china en un duelo que se decidió con parciales de 11-2, 14-11, 7-11 y 11-7.

La asiática impuso su ritmo desde el inicio con un primer set dominante, aunque la boricua reaccionó en el segundo parcial llevándolo a puntos extra, antes de ganar la tercera manga.

Con el resultado, Díaz cerró su primer compromiso competitivo del año con marca de 1-1, luego de avanzar una ronda en el evento. Venía de vencer en la ronda de las 32 raquetas a Hoi Kem Doo, de Hong Kong, por 3-1 (11-9, 11-9, 4-11, 11-5).