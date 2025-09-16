Opinión
16 de septiembre de 2025
87°bruma
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico alcanza el puesto 20 entre 62 países y el segundo mejor de América en el Mundial de Lucha en Zagreb

El líder federativo resaltó el trabajo colectivo de los seis atletas que participaron en el certamen

16 de septiembre de 2025 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El luchador Darian Cruz estuvo cerca de llegar por repechaje a las medallas en la categoría de los 57 kilogramos del Mundial. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La delegación de Puerto Rico de lucha libre en el Mundial de Zagreb 2025 no consiguió medallas, pero sí alcanzó un resultado destacado.

RELACIONADAS

El grupo de seis atletas finalizó en la posición número 20 entre 62 países, siendo además el segundo mejor de América, resaltó el presidente de la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico, Obed Santana.

Dentro de la región Panamericana fuimos el segundo país mejor posicionado, solo por detrás de Estados Unidos, consolidando así nuestro crecimiento y relevancia en el continente”, expresó Santana a El Nuevo Día.

Puerto Rico no compitió en las modalidades femenina ni grecorromana.

En lucha libre sumó 18 puntos en la tabla colectiva, gracias principalmente al quinto lugar de Jonovan Smith (125 kg), quien peleó por la medalla de bronce a través del repechaje.

El medallista mundialista y olímpico Sebastián Rivera (65 kg) finalizó en la séptima posición de su división y aportó ocho puntos a la delegación.

Por su parte, Darian Cruz (57 kg) se quedó a una victoria de acceder al repechaje que le hubiera permitido disputar el bronce.

Y Anthony Labriola (79 kg), terminó en la posición 12 entre 27 competidores.

Ethan Ramos(86 kilogramos) y Dylan Shawver(61 kilogramos) también estuvieron activos en el certamen.

Todos los participantes boricuas finalizaron entre los primeros 15 de sus categorías.

Con estos resultados, Puerto Rico refuerza su presencia en el panorama internacional y se prepara para el resto del ciclo olímpico, que incluye los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

“Con estos logros como impulso, redoblamos nuestros esfuerzos para continuar fortaleciendo nuestras categorías élite y de base, con el objetivo de representar dignamente a Puerto Rico y aspirar a medallas en cada uno de estos escenarios. Seguiremos avanzando con paso firme hacia una nueva era de éxitos para la lucha puertorriqueña”, afirmó Santana.

La delegación también tiene en agenda el Campeonato Nacional de octubre, que se celebrará únicamente en las divisiones olímpicas. De ahí saldrá el equipo que buscará en diciembre, en Panamá, la clasificación para Santo Domingo 2026.

Lucha olímpicaMundialPuerto RicoSebastián Rivera
