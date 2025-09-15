Opinión
15 de septiembre de 2025
84°nubes rotas
Sebastián Rivera cae en cuartos de final del Mundial de Lucha

Tras su actuación, dio por terminada la participación de Puerto Rico en dicho evento

15 de septiembre de 2025 - 2:57 PM

Sebastián Rivera dominó las primeras dos rondas y cayó apretadamente en cuartos de final del Mundial. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El medallista olímpico y mundial Sebastián Rivera cayó este lunes en los cuartos de final de la división de los 65 kilogramos en el Campeonato Mundial de Lucha.

Rivera, quien ganó el bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, fue medallista de plata de la división en el pasado mundial.

Con su actuación, la participación de Puerto Rico dio por finalizada en el evento. El peso completo Jonovan Smith fue el único de seis luchadores boricuas que combatió por una medalla.

En total, los luchadores boricuas tuvieron marca de 6-9 en combates, siendo el mejor Rivera con récord de 2-1. Hizo 22 puntos y le hicieron cuatro entre sus tres combates.

Rivera dominó las primeras dos rondas del Mundial, que fue su primera competencia desde París 2024. Pasó ambas rondas permitiendo solamente un punto a sus rivales.

Su primer combate lo ganó luego de que el contrincante Chouaib Sahraoui, de Argelia, tirara la toalla con 1:57 minutos de combate. También fue superior en octavos de final ante Goderdzi Dzebisashvili, de Georgia, a quien venció por superioridad técnica.

Y en los cuartos de final, Rivera recibió dos takedowns y cayó atrás 4-0 después de un cerrado inicio de combate. Anotó un takedown tarde y se quedó corto de tiempo en la derrota por 5-3.

También este lunes, Darian Cruz no avanzó a la ronda de medallas en la división mínima, los 57 kilogramos, al perder su segundo pleito de repechaje. El revés fue frente a Román Bravo-Young, de México, y quien eventualmente sucumbió en su duelo por el bronce.

Igualmente combatieron por Puerto Rico en el Mundial: Dylan Shawver (61 kg), Anthony Labriola (79 kg) y Ethan Ramos (86 kg).

Ramos y Labriola alcanzaron la segunda ronda. Shawver se eliminó en la primera fase.

