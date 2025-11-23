Carlos Rivera subió al “podio” en el Mundial de voleibol playero

El árbitro boricua Carlos “Lenny” Rivera trabajó este domingo en el partido por la medalla de bronce del Mundial de voleibol playero, celebrado en Adelaide, Australia.

Rivera fungió como segundo oficial en el encuentro, que fue ganado por la pareja francesa Rotar–Gauthier-Rat, con marcador de 2-0 ante los alemanes Ehlers–Wickler.

Este fue el quinto Mundial para Rivera. Los campeonatos mundiales de voleibol playero se celebran cada dos años, y Rivera también ha visto acción en Juegos Olímpicos.

Puerto Rico también contó con representación femenina en el evento. El dúo compuesto por María González y Allanis Navas avanzó hasta la ronda de los mejores 32 equipos, logrando por primera vez pasar de fase en sus dos participaciones mundialistas.

Los títulos mundiales quedaron en manos de equipos europeos. En la rama femenina, las campeonas fueron Tina–Anastasija, de Letonia; mientras que en la masculina triunfaron Ahman–Hellvig, de Suecia.

PUBLICIDAD

Por el oro Puerto Rico

La Selección Sub-17 de Puerto Rico jugará este domingo ante Cuba por la medalla de oro del Campeonato Norceca de la categoría, que se lleva a cabo en República Dominicana. El ganador obtendrá la clasificación al Mundial.

Puerto Rico avanzó al partido por el campeonato tras vencer 3-2 a México el sábado en una de las semifinales. Los marcadores fueron 16-25, 25-23, 25-21, 17-25 y 15-12.

Cuba, por su parte, derrotó a Estados Unidos en la otra semifinal.