Corozal elimina a Naranjito para avanzar a las semifinales del Voleibol Superior Masculino

Los Plataneros de Corozal celebraron por adelantando la Nochebuena al vencer el martes en sets corridos a los Changos de Naranjito en un decisivo partido de muerte súbita de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

Corozal se impuso con marcadores de 25-12, 25-19, 25-22.

Los Plataneros ahora enfrentarán a los Cafeteros de Yauco a partir del sábado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

La otra semifinal la disputarán los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián contra los Patriotas de Lares que inicia el viernes la cancha Luis Aymat Cardona.

Con ventaja de dos puntos en el tiempo técnico (12-10), los Plataneros entraron en ritmo y no volvieron a mirar atrás. Un error de ataque de Clarke Godbold por zona dos permitió que Corozal se despegara 17-13.

El conjunto platanero aseguró el parcial 22-17 con un remate efectivo de Joseph Oquendo por zona cuatro. Más adelante, alcanzaron punto de set 24-21 tras un error en el servicio de Noel Rodríguez por parte de los Changos.

La victoria se selló 25-22 con un remate de Spencer Olivier desde zona dos.