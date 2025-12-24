Opinión
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Corozal elimina a Naranjito para avanzar a las semifinales del Voleibol Superior Masculino

Los Plataneros chocarán con los Cafeteros de Yauco a partir del sábado

24 de diciembre de 2025 - 1:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Plataneros de Corozal celebran durante el tercer juego de los cuartos de final de la LVSM ante los Changos de Naranjito. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Plataneros de Corozal celebraron por adelantando la Nochebuena al vencer el martes en sets corridos a los Changos de Naranjito en un decisivo partido de muerte súbita de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

RELACIONADAS

Corozal se impuso con marcadores de 25-12, 25-19, 25-22.

Los Plataneros ahora enfrentarán a los Cafeteros de Yauco a partir del sábado en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

La otra semifinal la disputarán los bicampeones defensores Caribes de San Sebastián contra los Patriotas de Lares que inicia el viernes la cancha Luis Aymat Cardona.

Con ventaja de dos puntos en el tiempo técnico (12-10), los Plataneros entraron en ritmo y no volvieron a mirar atrás. Un error de ataque de Clarke Godbold por zona dos permitió que Corozal se despegara 17-13.

El conjunto platanero aseguró el parcial 22-17 con un remate efectivo de Joseph Oquendo por zona cuatro. Más adelante, alcanzaron punto de set 24-21 tras un error en el servicio de Noel Rodríguez por parte de los Changos.

La victoria se selló 25-22 con un remate de Spencer Olivier desde zona dos.

En la ofensiva, Jalen Penrose y Spencer Olivier volvieron a destacarse como figuras claves, aportando 16 y 15 puntos, respectivamente. Por Naranjito, Clarke Godbold fue el mejor con 12 unidades.

Tags
Liga de Voleibol Superior MasculinoPlataneros de CorozalChangos de Naranjito
