Desgarrador: entrenador de Brasil se entera de la muerte de su madre en pleno Mundial de Voleibol
Las cámaras captaron la reacción del laureado técnico Bernardo Rezende al recibir la noticia
18 de septiembre de 2025 - 12:09 PM
El laureado entrenador de la selección de voleibol de Brasil, Bernardo Rezende, recibió la peor de las noticias previo a un compromiso de su país en el Mundial masculino que se disputa en Filipinas.
Estando ya en cancha previo a un duelo entre el sexteto brasileño y Serbia, el experimentado técnico estalló en lágrimas, recibiendo el apoyo de sus propios jugadores.
Pese a ello, Rezende optó por dirigir el encuentro, que terminó en derrota en tres parciales para el conjunto sudamericano. Su madre tenía 91 años.
La derrota se combinó con que República Checa venció horas luego a China por 3-0 en el Grupo H, lo que descendió a la verde-amarela al tercer lugar del Grupo H y la eliminó del evento.
En cuenta de Instagram, Rezende se despidió de su madre con las siguientes palabras.
“Me entristece estar tan lejos que no puedo despedirme, mamá. Pero mi corazón está lleno de gratitud por haber tenido tu amor, cariño y dedicación durante más de 60 años. Descansa en paz, te amo, mamá”.
Rezende fue medallista olímpico y mundial como jugador. Como dirigente ha sido -con Brasil- tres veces campeón mundial.
🇧🇷 Brazilian head coach Bernardo Rezende was visibly emotional moments before the match against 🇷🇸 Serbia after receiving heartbreaking news of the passing of his mother at the age of 91.— Volleytrails (@volleytrails) September 18, 2025
Deepest condolences to the legendary coach and his family during this difficult time. 🙏💐… pic.twitter.com/eIvNQFw9cB
Lideró a Brasil entre 2001 y 2009 a campeonatos de la desaparecida Liga Mundial que ahora lleva el nombre de Liga de Naciones. Su hijo Bruno fue el acomodador titular de la Selección.
