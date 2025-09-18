Desgarrador: entrenador de Brasil se entera de la muerte de su madre en pleno Mundial de Voleibol

El laureado entrenador de la selección de voleibol de Brasil, Bernardo Rezende, recibió la peor de las noticias previo a un compromiso de su país en el Mundial masculino que se disputa en Filipinas.

Estando ya en cancha previo a un duelo entre el sexteto brasileño y Serbia, el experimentado técnico estalló en lágrimas, recibiendo el apoyo de sus propios jugadores.

Pese a ello, Rezende optó por dirigir el encuentro, que terminó en derrota en tres parciales para el conjunto sudamericano. Su madre tenía 91 años.

La derrota se combinó con que República Checa venció horas luego a China por 3-0 en el Grupo H, lo que descendió a la verde-amarela al tercer lugar del Grupo H y la eliminó del evento.

En cuenta de Instagram, Rezende se despidió de su madre con las siguientes palabras.

“Me entristece estar tan lejos que no puedo despedirme, mamá. Pero mi corazón está lleno de gratitud por haber tenido tu amor, cariño y dedicación durante más de 60 años. Descansa en paz, te amo, mamá”.

Rezende fue medallista olímpico y mundial como jugador. Como dirigente ha sido -con Brasil- tres veces campeón mundial.