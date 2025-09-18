Opinión
18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desgarrador: entrenador de Brasil se entera de la muerte de su madre en pleno Mundial de Voleibol

Las cámaras captaron la reacción del laureado técnico Bernardo Rezende al recibir la noticia

18 de septiembre de 2025 - 12:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bernardo Rezende, entrenador de la selección masculina de voleibol de Brasil. (Suministrada / FIVB)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El laureado entrenador de la selección de voleibol de Brasil, Bernardo Rezende, recibió la peor de las noticias previo a un compromiso de su país en el Mundial masculino que se disputa en Filipinas.

RELACIONADAS

Estando ya en cancha previo a un duelo entre el sexteto brasileño y Serbia, el experimentado técnico estalló en lágrimas, recibiendo el apoyo de sus propios jugadores.

Pese a ello, Rezende optó por dirigir el encuentro, que terminó en derrota en tres parciales para el conjunto sudamericano. Su madre tenía 91 años.

La derrota se combinó con que República Checa venció horas luego a China por 3-0 en el Grupo H, lo que descendió a la verde-amarela al tercer lugar del Grupo H y la eliminó del evento.

En cuenta de Instagram, Rezende se despidió de su madre con las siguientes palabras.

“Me entristece estar tan lejos que no puedo despedirme, mamá. Pero mi corazón está lleno de gratitud por haber tenido tu amor, cariño y dedicación durante más de 60 años. Descansa en paz, te amo, mamá”.

Rezende fue medallista olímpico y mundial como jugador. Como dirigente ha sido -con Brasil- tres veces campeón mundial.

Lideró a Brasil entre 2001 y 2009 a campeonatos de la desaparecida Liga Mundial que ahora lleva el nombre de Liga de Naciones. Su hijo Bruno fue el acomodador titular de la Selección.

Tags
BrasilMundial de VoleibolVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
