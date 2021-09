El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) designó una comisión para evaluar si su secretario general, Carlos Beltrán Svelti, violó algún reglamento del ente olímpico al formar parte del grupo administrativo de las Sanjuaneras de la Capital.

Beltrán Svelti es gerente general de las Sanjuaneras, franquicia que demandó a la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) reclamando que se le permitiera sustituir a la refuerzo Destinee Hooker-Washington por un embarazo de alto riesgo.

Al acudir al Tribunal de Primera Instancia, las Sanjuaneras fueron por encima de la decisión del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Copur, que es considerado el máximo tribunal deportivo en la isla. El TAAD le dio la razón a la FPV al no permitir la sustitución de la jugadora.

La comisión que investigará este asunto está compuesta por los miembros del interés público Jorge O. Sosa Ramírez y Luis Rivera Toledo y la subtesorera del Copur y delegada de la Federación de Ecuestre, Mildred Colón.

El Copur explicó hoy en un comunicado de prensa que la recomendación para crear la comisión especial fue presentada por la presidenta Sara Rosario, quien también sugirió un segundo comité para la revisión de los reglamentos de las federaciones nacionales y del propio Comité Olímpico en torno a los temas de equidad de género, “los asuntos relacionados con el discrimen en todas sus manifestaciones y los procesos relacionados con las membresías y elecciones”. Los componentes de este segundo grupo serán informados posteriormente.

El organismo deportivo agregó que ambas sugerencias fueron aprobadas por unanimidad por los miembros del Pleno del Copur en una reunión ordinaria celebrada ayer, miércoles, en la noche. Igualmente, indicó que dichas resoluciones fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo en un cónclave previo, con la inhibición de dos de sus miembros. Los nombres de estas personas no fueron informados en el comunicado.

Beltrán Svelti, además, está suspendido por un año por la FPV al formar parte de la gerencia de las Sanjuaneras. El castigo se emitió al equipo no presentarse a la serie final contra las Criollas de Caguas.

El Nuevo Día se comunicó con la presidenta del Copur para pedirle una reacción al asunto de la suspensión, y Rosario expresó -a través de su oficial de prensa Tere Miranda- que esperará a que baje el informe de la comisión. Miranda añadió que el comité no tiene una fecha límite para entregar ese documento, aunque se espera que sea lo más pronto posible dada la importancia de esta situación.

La versión de Beltrán Svelti

En una conversación con El Nuevo Día al principio de esta controversia, Beltrán Svelti negó que su doble función representara un conflicto de interés, y expuso que en momentos como el que atravesaba el equipo, él se inhibía.

“No (representa conflicto de interés), acuérdate ese es mi trabajo. Lo que pasa es que no participo porque cuando van al Copur, todo lo que tenga que ver con ellos yo me inhibo y no participo. De alguna manera yo evito cualquier tipo de situación”, dijo Beltrán a preguntas de este medio el 5 de septiembre, fin de semana en el que las Sanjuaneras no se presentaron al primer partido de la serie final ante las Criollas.

“No, bajo ningún concepto (entendía que había un conflicto de interés). Si lo hubiera, yo sería el primero que se limitaba. Inclusive en mi participación en el Comité Olímpico yo no devengo ni un solo centavo”, añadió.

A preguntas de este medio sobre si esta doble participación podría traerle problemas o si había conversado del asunto con Rosario, Beltrán expresó en ese entonces que no era la primera vez que surgían situaciones parecidas y recordó que él ha dirigido la FPV y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) y fue presidente del BSN. Asimismo, sostuvo que la práctica de tener posiciones a la misma vez en entes federativo y dentro de la estructura del Copur no era algo ajeno.

“Había múltiples situaciones que ocurrían y yo era secretario general. Yo he estado involucrado en diferentes actividades deportivas”, declaró.

“Inclusive, cuando Osvaldo Gil era presidente del Copur, era presidente de la Federación de Béisbol. Son situaciones que están envueltas en el deporte y así va a ocurrir con un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, en el el Comité Ejecutivo (del Copur) hay presidentes de federaciones, y cuando tienen que ver con situaciones que ocurren, pues no participan. Malo es que participaran e influyeran. Eso sí no se ve bien”, manifestó Beltrán Svelti.

La controversia

La génesis de esta controversia fue la decisión de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) de no permitir la sustitución de Hooker-Washington por lesión. La estadounidense había alertado que enfrentaba un embarazo de alto riesgo por lo que no estaría disponible para jugar en la final. Ante esta determinación, la franquicia acudió ante la FPV y el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Copur, que no permitieron el reemplazo de la jugadora bajo el reglamento de la liga sobre lesiones, que no contemplaba los embarazos de alto riesgo.

Luego de estas decisiones, el equipo acudió a los tribunales y decidieron que no se iban a presentar a la final hasta que el caso fuera resuelto en esa instancia. La FPV, entonces, canceló la final y declaró campeonas a las Criollas. Asimismo, le impuso un castigo de un año de suspensión al equipo de la ciudad capital y a todos sus componentes. Este castigo le fue levantado posteriormente a las jugadoras y al cuerpo técnico solamente.

En cuanto al caso en los tribunales, el juez Anthony Cuevas la desestimó ayer por “falta de jurisdicción” e hizo un llamado a que las federaciones sean más “proactivas y sensibles” con el deporte femenino.