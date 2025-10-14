La dupla González-Navas afina su preparación rumbo al Mundial de voleibol playero en Australia

Ponce - Dos duplas de Alemania y una de Argentina serán las rivales del equipo de Puerto Rico, compuesto por María González y Allanis Navas, en el Mundial de voleibol playero que se celebrará en noviembre en Adelaida, Australia.

Las parejas alemanas son Bock-Lippmann y Müller-Tillmann, mientras que el equipo argentino está integrado por Churín-Abdala. Las boricuas ya conocen a sus rivales, aunque no han completado toda la Gira Mundial, y reconocieron que será un grupo difícil.

Ambas destacaron que todos los equipos clasificados merecen estar en el torneo y que el objetivo será salir a jugar con intensidad y dar lo mejor de sí. “Son muy buenos equipos. Todos los que estamos en el Mundial nos merecemos esa plaza. Hay que salir a jugar voleibol y dar lo mejor de nosotras”, expresó González a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Navas coincidió con su compañera al afirmar que en el Mundial todos tienen oportunidades, y que la clave será competir con determinación. “Serán tres partidos sólidos y vamos a entrar como unas guerreras. Todo el mundo tiene dos manos y dos piernas; no importa la estatura ni la camiseta: quien juegue con más agresividad será quien se lleve la victoria”, sostuvo.

En total, 48 equipos competirán en la rama femenina. Las puertorriqueñas señalaron al dúo alemán Müller-Tillmann como el que mejor conocen, pues ya se han enfrentado a ellas. Müller-Tillmann es, además, la dupla campeona europea vigente.

“Jugamos contra ellas en el torneo ITC de Alemania. Fue un evento en el que no nos fue bien, sin duda el peor del año para nosotras. Son contrincantes muy sólidas. Aún no hemos jugado contra el otro equipo alemán ni contra el de Argentina”, explicó Navas.

María González y Allanis Navas han tenido un sólido año en el voleibol de playa. (Suministrada / Norceca)

Aclararon, sin embargo, que sí han enfrentado a Lippmann, una de las jugadoras del segundo equipo alemán.

El Mundial comenzará el 14 de noviembre en Adelaida, y antes de viajar las boricuas realizarán dos campamentos de preparación. El primero será en Texas, y luego llegarán con tiempo suficiente a Australia para adaptarse al horario, la arena y el clima.

“Va a ser en un estadio cerrado, pero todo cambia de una cancha a otra: la arena, el horario, el clima. Hay que prepararse bien”, comentó Navas.

Reconocimiento en Ponce

Como antesala al Mundial, González y Navas lograron este mes una histórica medalla de bronce en un torneo de la Gira Mundial celebrado en México, lo que representa uno de los logros más importantes de su carrera internacional.

PUBLICIDAD

A su regreso a Puerto Rico, luego también de cumplir compromisos en la Gira Norceca, la dupla ha sentido el cariño del pueblo. El domingo, en Ponce, realizaron el saque de honor en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens durante el partido final del Final Six de Norceca de voleibol masculino. Tanto en el coliseo como en las calles, las atletas recibieron el aplauso de los fanáticos.

“Llevo un día y medio en Puerto Rico y ha sido un momento muy especial para mí. He compartido al máximo con mi mamá y con mi hermana, y todavía me quedan familiares por saludar. Estoy súper contenta de estar de regreso en casa. La comida, la gente… es un orgullo estar aquí en el Final Six”, expresó Navas.