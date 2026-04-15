Las Criollas retoma la ventaja 2-1 en la semifinal ante las Leonas en la LVSF

Las Leonas de Ponce cometieron 26 errores en ataques y las Criollas de Caguas salieron airosas 3-0 en el tercer juego de la serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) celebrado el martes en el Coliseo Roger Mendoza, hogar de las campeonas defensoras.

La victoria fue por parciales de 27-25, 25-21 y 25-18. Ponce tuvo set point en 25-24 en el primer set.

Caguas tomó ventaja de 2-1 en la serie, que continuará el jueves en Ponce.

Tanto las Criollas como las Valencianas igualaron a 37 ataques positivos en el tercer partido. Pero las Criollas se diferenciaron en que cometerieron menos errores, logrando un +22 restados los ataques negativos de los positivos. Ponce tuvo en esa relación un +11.

Las refuerzos de Ponce, Claire Chaussee y Sherridan Atkinson, quienes se combinaron para 46 puntos en el segundo juego de la serie, totalizaron 17 puntos. Chaussee registró más ataques negativos (9) que positivos (8). El combo de refuerzos totalizó el martes 16 remates postivos y 15 negativos.

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La refuerzo de las Criollas, Themi Thomas-Ailara lideró con 15 puntos, distribuidos en 12 ataques, un bloqueo y dos servicios directos. Agregó 12 defensas.

La central de las Criollas, Diana Reyes, aportó tanto en la malla como en la zona zaguera. Hizo cinco ataques, cuatro bloqueos y tres servicios directos.

El partido prácticamente se definió en la primera manga, en la que Leonas tuvieron una ventaja de 17-11 tras un bloqueo de Jenselyn Morales sobre Thomas-Ailara, detalló la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

Caguas respondió con un avance de 9-3, que culminó con un error ofensivo de Atkinson para igualar el marcador a 20 puntos.