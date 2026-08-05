Puerto Rico cae ante República Dominicana, pero avanza a los cuartos de final

Santo Domingo - La Selección Nacional femenina de voleibol cayó este martes en cuatro parciales ante República Dominicana, pero aseguró su clasificación a los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las anfitrionas se impusieron con marcadores de 25-18, 25-19, 19-25 y 25-16 ante un Palacio de Voleibol Ricardo Arias repleto de fanáticos, que respaldaron de principio a fin a las llamadas Reinas del Caribe.

Yonkaira Peña lideró la ofensiva de las anfitrionas con 18 puntos, seguida de Gaila González con 15 tantos. Jineiry Martínez y Geraldine González aportaron ocho unidades cada una.

En la derrota, Valeria Vázquez y Dariana Holliginsworth lograron seis puntos cada una.

Las quisqueyanas dominaron 46-21 a las boricuas en ataques, 12-5 en bloqueos y 20-2 en defensas.

Con el resultado, Puerto Rico concluyó la fase de grupos con marca de una victoria y dos derrotas, mientras que República Dominicana avanzó invicta, con récord de 3-0.

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Las boricuas reaccionaron después de perder los primeros dos parciales y extendieron el encuentro al ganar el tercero, 25-19. Sin embargo, las dominicanas retomaron el control en el cuarto set para sellar el triunfo ante su público.

El duelo representó una reedición de la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, cuando República Dominicana derrotó a Puerto Rico para conquistar su sexto título consecutivo en la justa regional, mientras las puertorriqueñas se quedaron con la medalla de plata.

El sexteto nacional cayó en cuatro parciales ante República Dominicana. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)