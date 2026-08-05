Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
5 de agosto de 2026
81°Lluvias dispersas
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico cae ante República Dominicana, pero avanza a los cuartos de final

El sexteto nacional terminó tercero de su grupo y enfrentará a México en la próxima ronda del voleibol femenino

5 de agosto de 2026 - 10:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Decelise Champion bloquea un balón por Puerto Rico. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Santo Domingo - La Selección Nacional femenina de voleibol cayó este martes en cuatro parciales ante República Dominicana, pero aseguró su clasificación a los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

Las anfitrionas se impusieron con marcadores de 25-18, 25-19, 19-25 y 25-16 ante un Palacio de Voleibol Ricardo Arias repleto de fanáticos, que respaldaron de principio a fin a las llamadas Reinas del Caribe.

Yonkaira Peña lideró la ofensiva de las anfitrionas con 18 puntos, seguida de Gaila González con 15 tantos. Jineiry Martínez y Geraldine González aportaron ocho unidades cada una.

En la derrota, Valeria Vázquez y Dariana Holliginsworth lograron seis puntos cada una.

Las quisqueyanas dominaron 46-21 a las boricuas en ataques, 12-5 en bloqueos y 20-2 en defensas.

Con el resultado, Puerto Rico concluyó la fase de grupos con marca de una victoria y dos derrotas, mientras que República Dominicana avanzó invicta, con récord de 3-0.

Las boricuas reaccionaron después de perder los primeros dos parciales y extendieron el encuentro al ganar el tercero, 25-19. Sin embargo, las dominicanas retomaron el control en el cuarto set para sellar el triunfo ante su público.

El duelo representó una reedición de la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, cuando República Dominicana derrotó a Puerto Rico para conquistar su sexto título consecutivo en la justa regional, mientras las puertorriqueñas se quedaron con la medalla de plata.

El sexteto nacional cayó en cuatro parciales ante República Dominicana.
El sexteto nacional cayó en cuatro parciales ante República Dominicana. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

Pese al revés, Puerto Rico se mantiene en la lucha por el podio y disputará los cuartos de final este miércoles, cuando enfrentará a México a partir de las 6:00 p.m. en busca del pase a las semifinales.

Tags
VoleibolRepública DominicanaSanto Domingo 2026Juegos Centroamericanos y del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: