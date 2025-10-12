“Celos el musical” regresa a Punto Fijo

Regresa a escena “Celos el musical”, una obra que mezcla humor, drama y los éxitos musicales que marcaron a toda una generación.

La producción se presentará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes en Santurce.

Bajo la dirección y libreto de Abi Villarreal y la producción de AM García junto al colectivo EYFA, “Celos el musical” promete una noche de carcajadas, nostalgia y reflexión. Desde los primeros acordes hasta la última línea, el público será testigo de un torbellino emocional cargado de situaciones hilarantes, personajes inolvidables y giros inesperados.

¿De qué hablan los hombres cuando finalmente se atreven a hablar? Esa es la pregunta que dispara esta historia.

En un bar cualquiera, tres desconocidos comienzan una conversación que los llevará a desnudarse emocionalmente, compartir miedos, amores, celos y secretos que muchos prefieren ocultar.

PUBLICIDAD

El elenco es integrado con Yaza, Ángel Manuel, Karlos Khalil, Joserick Peña, Joel Manuel y Héctor Claudio. La obra logra capturar la esencia de lo que significa ser vulnerable en un mundo que nos empuja a callar.

“Es un placer trabajar con un grupo tan talentoso, comprometido y profesional. El público va a reír, emocionarse y disfrutar de una comedia llena de enredos emocionales. Esta obra está hecha con el corazón y para tocar el alma de quienes nos acompañen”, expresó Ángel Manuel, productor y miembro del elenco en declaraciones escritas.

El dramaturgo Abi Villarreal añadió que “el público puede esperar una noche intensa y emocionante, donde la risa y la música se combinan con momentos profundamente humanos. Queremos que se vean reflejados en estos personajes y salgan del teatro con la sensación de que hablar también es sanar”.

Otra distinción de la pieza es la música de las décadas de 1990 y 2000.