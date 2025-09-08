Opinión
8 de septiembre de 2025
Danilo Beauchamp y su hermana crean fundación para ayudar a estudiantes atletas

El comediante y su familia buscan becas deportivas para los jóvenes

8 de septiembre de 2025 - 2:45 PM

El comediante y presentador Danilo Beauchamp. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

El presentador y comediante, Danilo Beauchamp creó junto a su hermana Nat Beauchamp una organización sin fines de lucro para ayudar a los estudiantes atletas de Puerto Rico.

La fundación que lleva el nombre de su fenecido padre, Danilo Beauchamp Roig busca ayudar a estudiantes de familias de escasos recursos que deseen tener una mejor educación escolar y programas deportivos a través de la obtención de becas deportivas. El anuncio de la fundación lo compartió el talento del programa “El Mega reguero” de La Mega (106.9 FM) en sus redes sociales.

El padre del presentador falleció en agosto de 2022 y para honrar su memoria ambos hijos se dieron a la tarea de crear una fundación sin fines de lucro. La hermana del presentador comunicó que dos estudiantes fueron becados en el área deportiva en la Academia Discípulos de Cristo en Bayamón, gracias a la fundación.

“Hoy celebro honrando la memoria de papi 🤍Mi mejor regalo. Junto a mi hermano, creamos la fundación con el propósito de ayudar a estudiantes atletas (escasos recursos). Todo lo recaudado es para becas deportivas, ya este año tenemos los primeros 2 becados en la Academia Discípulos de Cristo 🏐🏀Queremos impactar jóvenes y familias mediante el deporte y la educación, pilares importantes que nuestro padre nos tuvo siempre presente. Papi, todo siempre por ti", expresó la hermana del comediante.

Danilo, por su parte, sostuvo sentirse “orgulloso de crear esta beca junto a ti y lograr el impacto correcto para los jóvenes de Puerto Rico”.

Los estudiantes con becas deportivas al parecer fueron para los programas de voleibol y baloncesto de la Academia Discípulos de Cristo en Bayamón.

A través de la carrera de Danilo, el comediante ha respaldado los deportes y las diferentes disciplinas.

La donaciones a la fundación por Ath Móvil Business a fundaciondbr.

Danilo Beauchamp
